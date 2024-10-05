Боролся за каждый метр свободы: на войне погиб юный боец элитного отряда (фото)

На момент гибели бойцу было 20 лет

Ежедневно, защищая родную землю от российских захватчиков, гибнут лучшие из украинцев. Во время выполнения боевого задания погиб боец бригады "Азов" Национальной гвардии Украины Игорь "Чака" Кусочек.

Об этом сообщила пресс-служба Бобровицкой территориальной громады в Facebook. На момент гибели ему было 20 лет. При жизни он был фанатом киевского футбольного клуба "Динамо", в 18 лет присоединился к Силам обороны Украины.

В составе бригады Игорь был минометчиком, храбро боролся за каждый метр свободы Украины и отдал свою жизнь во время огневого контакта с противником.

Боец погиб из-за тяжелого ранения, несовместимого с жизнью. По словам людей, которые знали его, Игорь был невероятно добрым, чутким человеком, который ценил каждый момент жизни, был всегда за справедливость и верность и всем сердцем любил свою родину.

"Брат, друг, побратим, семья, ты был человек позитив. Это человек, который в свои 20, имеет за спиной 2 года сильного "движа". Брат, не хватает просто слов! Брат, не будет хватать тебя! Навеки в строю", — написал боец "Азова" Максим Ярош.

Прощание с Игорем состоялось 4 октября. В 9:50 на центральной площади города Бобровица состоялся митинг-реквием и церемония прощания с погибшим Героем. Похоронили его на кладбище в селе Травкино.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на фронте погиб 29-летний младший сержант Никита Тертышный. Он был оператором беспилотного летательного аппарата воинской части А1126.