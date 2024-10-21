Пішов на війну у 18 і дожив до 101 року: у Броварах помер єдиний ветеран-казах в Україні

Він виріс у дитячому будинку і пішов на війну у 18 років

На 101-му році життя відійшов у вічність найстарший житель міста Бровари Нурбай Аманжолов. Чоловік був ветераном війни та праці. Він ділився своїм життєвим досвідом з оточуючими і говорив про те, що не хоче навіть "чути про війну".

Прощання з ним пройде на Майдані Свободи у Броварах. Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко у своєму Telegram-каналі.

"Ветеран війни та праці, полковник у відставці, Нурбай Аманжолов щедро ділився життєвим досвідом та був прикладом для усіх, хто його знав. Щирі співчуття рідним та близьким… Царство Небесне та світла пам'ять померлому!", — написав Сапожко.

Прощання з Нурбаєм Аманжоловим відбудеться 22 жовтня о 10.30 на Майдані Свободи у Броварах. Поховання пройде на старому цвинтарі по вулиці Ярослава Мудрого.

"Хоча я людина військова, але я не хочу бачити і чути про війну. Такої війни, якою була Друга світова, це страшна війна. Нехай буде мир у всьому світі, щоб мої діти, онуки, правнуки росли у світі і щоб у них була щасливе життя", — говорив Нурбай Аманжолов у рецензії на книгу "Казахстан — Україна: дружба, загартована полум’ям війни".

Відомо, що на фронт Аманжолов пішов 18-річним юнаком із Катон-Карагайського району Східно-Казахстанської області. Брав участь у звільненні України та Польщі, форсував Одер та завершив війну у Празі.

Після цього служив у Прикарпатському військовому окрузі. Вийшов на пенсію у званні полковника.

Одружився Аманжолов з жінкою з України і виростив 4 синів.

Нагороджений Орденами "Червона зірка Вітчизняної війни" І ступеня, "Богдана Хмельницького" І ступеня та 26 медалями.

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