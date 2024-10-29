В Днепре чиновники горсовета присвоили миллионы на закупках для армии

Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией

Дело о растрате 10,5 миллиона гривен должностным лицам Днепровского городского совета передали в суд. Группа чиновников обвиняется в закупке военного снаряжения по завышенным ценам.

Приобретенное оборудование не отвечало техническим характеристикам, указанным в документах. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Подозрение уже получили директор департамента городского совета, руководители двух управлений и заместитель начальника отдела. Оперативники Управления стратегических расследований в Днепропетровской области установили факты заключения договоров с коммерческими структурами в апреле и августе 2024 года.

За бюджетные средства закупили моноочки ночного видения, тепловизоры, генераторы, домкраты, насосы, компрессоры и инструменты для воинских частей. Кроме завышенных цен, товары обладали несоответствующими качественными характеристиками.

Обвинительный акт направлен в Бабушкинский районный суд города Днепра. Чиновникам инкриминируют статьи о присвоении и растрате имущества путем злоупотребления служебным положением. За совершенное преступление предусмотрено до 12 лет лишения свободы и конфискация имущества.

Напомним, что в Днепре задержана преступная группа. Они украли около 1,5 млн гривен со счетов погибших военнослужащих.