У Дніпрі посадовці міськради привласнили мільйони на закупівлях для армії

Їм загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією

Справу про розтрату 10,5 мільйонів гривень посадовцям Дніпровської міської ради передали до суду. Групу чиновників звинувачують у закупівлі військового спорядження за завищеними цінами.

Придбане обладнання не відповідало технічним характеристикам, зазначеним у документах. Про це повідомляє Національна поліція України.

Підозру уже отримали директор департаменту міської ради, керівники двох управлінь та заступник начальника відділу. Оперативники Управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області встановили факти укладання договорів з комерційними структурами у квітні та серпні 2024 року.

За бюджетні кошти закупили монокуляри нічного бачення, тепловізори, генератори, домкрати, насоси, компресори та інструменти для військових частин. Окрім завищених цін, товари мали невідповідні якісні характеристики.

Обвинувальний акт направлено до Бабушкінського районного суду міста Дніпра. Посадовцям інкримінують статті про привласнення та розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем. За скоєний злочин передбачено до 12 років позбавлення волі та конфіскація майна.

Нагадаємо, що у Дніпрі затримали злочинну групу. Вони вкрали майже 1,5 млн гривень з рахунків загиблих військовослужбовців.