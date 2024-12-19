Під Житомиром помер підозрюваний у розстрілі військових Захаренко: що сталося

Захаренка звинувачували у вбивстві військових, яке сталося 4 роки тому під Житомиром

На Житомирщині помер 62-річний Анатолій Захаренко, якого звинувачували у вбивстві семи військовослужбовців-учасників АТО/ООС на сході України.

Як повідомляє "Коротко.Про", Захаренко мав проблеми зі здоров’ям. Він довго хворів, а останні два роки був під домашнім арештом.

За словами членів його родини, Захаренко забрала бригада "швидкої допомоги" після скарг на біль у животі та серці. Йому потрібна була операція, але лікарі не бралися за неї, бо боялися, що чоловік не вийде з наркозу. Захаренко помер від розриву аорти: його поховали у Новоселиці Житомирської області.

Анатолій Захаренко мав дружину та двох синів, він займався бізнесом — орендував ставки для риболовлі. У травні 2020 року сталося вбивство семи людей, які приїхали на відпочинок з Києва.

Серед убитих були військовослужбовці-учасники АТО/ООС на Донбасі, а також чинні на той момент військовослужбовці Національної гвардії і волонтер. Тоді загинули 7 людей: за версією слідства, між ними та Захаренком виник конфлікт, під час якого обвинувачений застрелив опонентів з мисливської рушниці.

На суді Захаренко стверджував, що діяв у рамках самооборони. Проте остаточний вирок йому так і не був оголошений.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, під Дніпром знайшли мертвим відомого журналіста та військового Андрія Нікітіна.