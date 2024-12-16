За терактом в Днепре стоит Дед Мороз? Подозреваемый рассказал детали дела и отправился в СИЗО

Обвиняемый рассказал, кто стоял за организацией теракта

Суд в Днепре отправил под стражу подозреваемого в теракте 14 декабря Рубена Восканяна.

Об этом сообщает прокуратура Днепропетровской области. Задержанный будет находиться 60 дней в следственном изоляторе без права на внесение денежного залога.

Сторона обвинения утверждает, что следствие собрало достаточно доказательств. Об этом заявил прокурор отдела Днепропетровской областной прокуратуры Александр Филь. По его словам, дома у подозреваемого был проведен обыск, в ходе которого были обнаружены и изъяты предметы, которые указывают на причастность Восканяна к теракту.

Как отметил Филь, с учетом военного положения в Украине можно утверждать, что задержанный действовал по заказу российских спецслужб. В то же время сторона защиты настаивала на необходимости отправить Восканяна под домашний арест, поскольку имеет людей с инвалидностью среди членов семьи.

Сам же Восканян в ходе судебного процесса заявил, что его "подставили". Об этом сообщает "Суспільне". По словам задержанного, на связь с ним вышел куратор и дал задачу облить краской человека, который якобы берет взятки. О взрывчатке Восканян якобы не знал, а позывной у куратора был "Дед Мороз".

Также во время суда Восканян настаивал на том, чтобы заседание прошло в закрытом режиме, однако получил отказ.

Напомним, в субботу, 14 декабря в Центральном районе Днепра около 14:45 раздался взрыв. Это случилось на пересечении улицы Степана Бандеры (бывшая Шмидта) и проспекта Леси Украинки (бывший проспект Пушкина), где расположены областной ТЦК и Центрально-Чечеловский РТЦК. В результате взрыва один человек погиб, еще несколько получили ранения.

Ранее "Телеграф" сообщал, что СБУ задержала подростков, взорвавших отделение полиции в Киевской области.