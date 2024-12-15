"Какие времена, такие и подарки". В Одессе заметили Санта-Клауса с гранатометами (фото)

В сети бурно отреагировали

В Одессе прохожие заметили мужчину в костюме Санта-Клауса. Однако вместо новогодних подарков у него было оружие.

Фото с ним опубликовали местные Телеграм-каналы. Где именно оно было сделано, не уточняется.

Мужчина в костюме Санты сфотографирован со спины. А на плече он держит два гранатомета.

Доподлинно неизвестно, было ли это настоящее боевое оружие. Вероятно, мужчина держал пустые тубусы от гранатометов. Их часто в качестве сувениров используют военные и волонтеры.

Следует отметить, что пользователи соцсетей активно отреагировали на это фото. Некоторые предположили, что этот Санта "приготовил" подарки для россиян.

Другие же пошутили, что Санту мобилизовали в армию. Также в сети высказали мнение, что это были съемки нового фильма.

Напомним, в России взялись за Санта-Клауса — теперь его хотят признать иностранным агентом. Главный борец с иноагентами Виталий Бородин увидел в этом персонаже угрозу российскому обществу. По его словам, американский дедушка в красном костюме вытесняет традиционного Деда Мороза – россиянам хотят навязать западные ценности.