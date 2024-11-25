Нардеп внезапно забрал свои слова о массовом возвращении украинцев в Мариуполь: как объяснил

Украинцы по разным причинам были вынуждены совершать поездки на временно оккупированные Россией территории

Народный депутат, член Комитета Верховной Рады по правам человека Максим Ткаченко опроверг свое заявление о 150 тысячах вернувшихся в оккупацию переселенцев.

Напомним, он заявил об этом в интервью "Укринформу". Однако скоро опроверг свои слова, заметив, что это было его собственное предположение.

"Таких данных нет. Это было мое необоснованное и эмоциональное предположение", — заявил он.

По его словам, есть частные случаи, когда украинцы по разным причинам были вынуждены совершать поездки на временно оккупированные Россией территории, "но речь никак не идет о сотнях или даже десятках тысяч, и общей проверенной статистики даже теоретически не может быть".

"Я высказался некорректно, поэтому хочу опровергнуть свои слова", — добавил Ткаченко.

Напомним, ранее в интервью "Укринформу" Максим Ткаченко утверждал, что около 150 тысяч внутренне перемещенных вернулись на временно оккупированные территории.

"Например, по имеющимся данным, 200 тысяч мариупольцев покинули свой город, убегая от войны, которую принесла на нашу землю Россия. В то же время, каждый третий из них вернулся домой, в Мариуполь, в оккупацию. По подсчетам, это примерно 67-70 тысяч человек. На мой взгляд, это ужасные цифры", — заявлял нардеп.

Главной причиной возвращения переселенцев депутат называл то, что они не смогли начать новую жизнь на подконтрольной Украине территории.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что украинцам предусмотрены ежемесячные выплаты за убежище переселенцев. Эти средства направлены на покрытие расходов и оплату коммунальных услуг.