Задание выполнил, но деньги не получил: в Киеве задержали 15-летнего поджигателя "Укрпочты"

За совершенные преступления юноша может получить до восьми лет лишения свободы

В Киеве задержали подростка, подозреваемого в поджоге отделения "Укрпочты" в Святошинском районе по указанию из России. По предварительным данным следствия, несовершеннолетний согласился на преступление из-за обещания заработка — он разбил дверь почты и поджег помещение.

По информации правоохранителей, после поджога подозреваемый сфотографировал последствия и направил "отчет" российским кураторам, однако денег так и не получил. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в городе Киеве.

Полицейские выяснили, что одновременно с подростком на российские спецслужбы работал еще один киевлянин – 41-летний автомеханик. Мужчины не знали друг друга, а задачи получали через сообщения в соцсетях.

Старший "наемник" оказался активнее — он успел поджечь два автомобиля, принадлежащих защитникам Украины, и еще одно отделение почты. Для поджогов мужчина воровал горючее из машин своих клиентов, приезжавших к нему на СТО.

Похожий случай произошел в Прикарпатье, где правоохранители разоблачили 36-летнего жителя областного центра за поджог военного автомобиля. По данным следствия, мужчина, ранее имевший проблемы с законом из-за воровства, планировал потратить деньги от российских спецслужб на онлайн-казино. Злоумышленник поджег авто защитников, который находился на ремонте после выполнения боевых задач.

Все подозреваемые задержаны во время совместной операции правоохранителей и СБУ. Им объявлены подозрения в препятствовании работе украинских военных (ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины). Суд отправил фигурантов под стражу. За совершенные преступления им грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, почему россияне массово вербуют украинских детей. Украиной распространяется волна поджогов по заказу РФ.