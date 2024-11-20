Покровск превратился в город-призрак: как он выглядит сейчас и остались ли там люди (видео)

Город практически опустел и встретить в нем людей — задача не из простых

Прифронтовой Покровск, который с лета пытаются захватить россияне, превратился в город-призрак. Безлюдные дома, разрушенные и сгоревшие здания, пустые улицы и "зубы дракона" на дорогах — сегодняшние реалии этого места.

В социальных сетях появились свежие видео, сделанные в Покровске этой осенью. На кадрах видно, что город практически опустел и встретить в нем людей — задача не из простых.

Несмотря на то, что россияне регулярно обстреливают Покровск, пытаясь буквально стереть его с лица земли, некоторые горожане все еще остаются в этом опасном месте по различным причинам.

В одном из роликов, например, автор показала, как встретила женщину, которая выгуливала собак и кормила котов на улице. Это говорит о том, что несмотря на обстрелы и угрозу захвата города, ведь он — это цель россиян, люди продолжают жить свою обычную жизнь.

До войны в Покровске жили более 60 тысяч человек, однако сейчас большинство покинули город. Также стоит указать, что ситуация с водой, светом и газом там катастрофическая. Поэтому оставшиеся в городе люди вынуждены буквально выживать в таких условиях.

В конце октября текущего года глава городской администрации Покровска Сергей Добряк сказал, что российские войска находятся уже в 6,7 км от одной из окраин города. В целом, в результате обстрелов в нем было разрушено 80% критической инфраструктуры.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский приехал в Покровск 18 ноября. Он посетил расположение 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, которая обороняет город.