В Харькове начал работу Центр подготовки специалистов по сопровождению военных и их семей – Сергей Мельник

В Харькове стартовала работа Центра по подготовке работников служб сопровождения, которые будут оказывать военным и их родным помощь по медицинским, психологическим, юридическим и социально-бытовым вопросам. Обучение специалистам, которые будут оказывать сопровождение для социальной поддержки защитников, защитниц и членов их родины, уже прошли представители пяти бригад ВСУ. Как сообщил заместитель председателя Минобороны Сергей Мельник, пилотный проект будет охватывать 10 бригад.

Министерство обороны Украины совместно с волонтерской группой "HELP ARMY" при участии Генерального штаба Вооруженных сил Украины провело обучение первых офицеров социального сопровождения для представителей боевых подразделений и гражданских. Об этом в эфире "Подробностей" рассказал заместитель Министра обороны, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

"Мы запустили этот проект для того, чтобы наши военные чувствовали поддержку как во время службы, так и после нее. Войско — это семья. И мы должны заботиться друг о друге и делать все от себя зависящее, чтобы наши собратья и сестры знали, что они могут рассчитывать не только на себя, но и доверить важные вопросы службе сопровождения, которая станет действенным инструментом поддержки", – подчеркнул генерал Мельник.

На минувшей неделе подготовку прошли представители первых пяти бригад. В течение пяти дней они изучали основы правовой помощи, психологической поддержки, реабилитации после ранений, а также узнавали, какие особенности сопровождают работу с семьями погибших и без вести пропавших военнослужащих. Учебный курс рассчитан на 46 часов. Среди предметов – военное право, психология, взаимодействие между стейкхолдерами, пакеты медгарантий, особенности работы в госпиталях. Опыт перенимали, в частности, у действующих волонтерских организаций.

Первыми участниками проекта стали сотрудники, которые в своих бригадах помогают военным оформлять документы, оказывают психологическую помощь, работают с семьями погибших и пропавших без вести героев. По окончании учебы они станут офицерами социального сопровождения.

" В штате нашей бригады десять человек, занимающихся этим направлением: начальник отдела, пятеро офицеров и четыре сержанта. За счет расширения штата заработала горячая линия, на которую обращаются непосредственно родственники или сами военнослужащие, и мы помогаем им урегулировать вопросы внутри бригады", – Рассказывает служащая отделения гражданско-военного сотрудничества 92-й ОШБр Лилия Диянова.

Вскоре в 92-й бригаде, как и в других подразделениях, официально появятся офицеры социального сопровождения. Как отметил начальник центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ Александр Кутков, конкретные задачи служб сопровождения состоят в налаживании взаимодействия и коммуникации с членами семей бойцов. Он подчеркивает: человеческий капитал – самое дорогое, что есть в Вооруженных силах, поэтому подходы к работе с военнослужащими следует менять. Наличие служб сопровождения улучшает психологический климат в боевых подразделениях и увеличивает морально-боевой дух военнослужащих.

Отметим, разработанное Министерством обороны совместно с Генштабом ВСУ постановление "Некоторые вопросы внедрения деятельности служб сопровождения военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, полицейских и членов их семей" 20 августа 2024 принял Кабмин.

Согласно этому документу, в органах военного управления, воинских частях, учебных военных центрах и заведениях должны быть созданы специализированные службы сопровождения, которые будут заниматься военнослужащими, лицами рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, полицейскими и членами их семей.

Среди ключевых задач службы:

• оказание поддержки раненым, включая помощь в решении вопросов направления и прохождения военно-врачебных и медико-социальных комиссий;

• сопровождение членов семей павших, пропавших без вести или пленных воинов, помощь в реализации их прав на льготы и гарантии;

• помощь в оформлении документов, необходимых для получения удостоверений статуса лица, дающего право на соответствующие льготы и компенсации;

• участие в мероприятиях по сопровождению или поддержке военнослужащих, завершающих службу.

Как отметил заместитель Министра обороны Сергей Мельник, данная инициатива направлена на создание целостной системы помощи и сопровождения, которая будет базироваться, прежде всего, на принципах справедливости и человечности.

"Каждая семья военнослужащего должна быть обеспечена соответствующей информацией и услугами. Военнослужащие после ранения или на лечении не должны оставаться один на один с вызовами. Им нужна помощь – как правовая, так и психологическая, социальная. Защитники и защитницы, рискующие жизнью на фронте, должны знать: их потребности важны ", – подытожил он.