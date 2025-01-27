У Харкові розпочав роботу Центр з підготовки фахівців із супроводу військових та їхніх родин – Сергій Мельник

У Харкові стартувала робота Центру з підготовки працівників служб супроводу, які надаватимуть військовим та їхнім рідним допомогу з медичних, психологічних, юридичних та соціально-побутових питань. Навчання на фахівців, які надаватимуть супровід для соціальної підтримки захисників, захисниць і членів їхніх родин, вже пройшли представники п’яти бригад ЗСУ. Загалом, як повідомив заступник голови Міноборони Сергій Мельник, пілотний проєкт охоплюватиме 10 бригад.

Міністерство оборони України спільно з волонтерською групою "HELP ARMY", за участі Генерального штабу Збройних сил України провело навчання перших офіцерів соціального супроводу для представників бойових підрозділів та цивільних. Про це в етері "Подробиць" розповів заступник Міністра оборони, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

"Ми запустили цей проєкт для того, аби наші військові відчували підтримку як під час служби, так і після неї. Військо – це родина. І ми маємо піклуватись один про одного та робити все від себе залежне, щоб наші побратими та посестри знали, що вони можуть розраховувати не тільки на себе, а й довірити важливі питання службі супроводу, яка стане дієвим інструментом підтримки", – наголосив генерал Мельник.

Минулого тижня підготовку пройшли представники перших п’яти бригад. Протягом п’яти днів вони вивчали основи правової допомоги, психологічної підтримки, реабілітації після поранень, а також дізнавались, які особливості супроводжують роботу з родинами загиблих і безвісти зниклих військовослужбовців. Навчальний курс розрахований на 46 годин. Серед предметів – військове право, психологія, взаємодія між стейкхолдерами, пакети медгарантій, особливості роботи в шпиталях. Досвід переймали, зокрема, у чинних волонтерських організацій.

Першими учасниками проєкту стали співробітники, які в своїх бригадах допомагають військовикам оформлювати документи, надають психологічну допомогу, працюють із родинами загиблих і зниклих безвісти героїв. По завершенні навчання вони стануть офіцерами соціального супроводу.

"У штаті нашої бригади десятеро осіб, що займаються цим напрямком: начальник відділу, п’ятеро офіцерів і чотири сержанти. За рахунок розширення штату запрацювала гаряча лінія, на яку звертаються безпосередньо родичі або самі військовослужбовці, і ми допомагаємо їм врегулювати питання всередині бригади", – розповідає службовиця відділення цивільно-військового співробітництва 92-ї ОШБр Лілія Діянова.

Вже невдовзі у 92-й бригаді, як і в інших підрозділах, офіційно з’являться офіцери соціального супроводу. Як зазначив начальник центрального управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ Олександр Кутков, конкретні завдання служб супроводу полягають у налагодженні взаємодії й комунікації з членами сімей бійців. Він підкреслює: людський капітал – найдорожче, що є в Збройних силах, тому підходи до роботи з військовослужбовцями слід змінювати. Наявність служб супроводу покращує психологічний клімат у бойових підрозділах і підвищує морально-бойовий дух військовослужбовців.

Зауважимо, розроблену Міністерством оборони спільно з Генштабом ЗСУ постанову "Деякі питання впровадження діяльності служб супроводу військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, поліцейських та членів їх сімей" 20 серпня 2024 року ухвалив Кабмін.

Відповідно до цього документу, в органах військового управління, військових частинах, навчальних військових центрах та закладах мають бути створені спеціалізовані служби супроводу, які опікуватимуться військовослужбовцями, особами рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, поліцейськими та членами їхніх сімей.

Серед ключових задач служби:

• надання підтримки пораненим, включаючи допомогу у вирішенні питань щодо направлення та проходження військово-лікарських і медико-соціальних комісій;

• супровід членів сімей полеглих, зниклих безвісти чи полонених воїнів, допомога у реалізації їхніх прав на пільги та гарантії;

• допомога в оформленні документів, необхідних для отримання посвідчень статусу особи, що дає право на відповідні пільги та компенсації;

• участь у заходах із супроводу чи підтримки військовослужбовців, які завершують службу.

Як зауважив заступник Міністра оборони Сергій Мельник, дана ініціатива спрямована на створення цілісної системи допомоги й супроводу, що базуватиметься передусім на принципах справедливості й людяності.

"Кожна родина військовослужбовця має бути забезпечена відповідною інформацією та послугами. Військовослужбовці після поранення чи на лікуванні не повинні залишатись сам на сам з викликами. Їм потрібна допомога – як правова, так і психологічна, соціальна. Захисники і захисниці, які ризикують життям на фронті, мають знати: їхні потреби важливі", – підсумував він.