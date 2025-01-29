"Липовая" инвалидность и 170 тысяч компенсации: топчиновник КМВА подозревается в подделке документов

Он 2 года получал выплаты по инвалидности — справку "нарисовал" сам

Первый заместитель директора Департамента градостроительства КГГА подозревается в оформлении фейковой инвалидности 2 группы. Правоохранители разоблачили чиновника в подделке соответствующих документов.

По данным следствия, должностное лицо незаконно оформило вторую группу инвалидности для получения брони от мобилизации и социальных выплат. По данным LIGA.net, речь идет об Александре Яструбенко.

В течение 2023-2024 годов Яструбенко получил 170 тысяч гривен государственных компенсаций за якобы "частичную потерю дееспособности". СБУ и Национальная полиция установили, что в 2022 году во время обследования столичный кардиолог не обнаружил у чиновника никаких проблем со здоровьем.

После этого Яструбенко лично подделал бланк медицинского учреждения, вписав ложные данные о сердечных заболеваниях. Через год история повторилась – получив заключение об отсутствии заболеваний, он снова сфальсифицировал медицинские показатели.

На основании поддельных документов специализированная кардиологическая МСЭК назначила должностному лицу вторую группу инвалидности до июля 2025 года.

Что интересное есть в декларации Александра Яструбенко

По официальным данным, Яструбенко владеет немалым имуществом. Большинство из него — в Покровске, что в Донецкой области. В общей собственности с супругой Еленой имеет жилой дом площадью 203,9 квадратного метра и земельный участок 796 квадратных метров в Покровске.

Семья проживает в Киеве в служебной квартире площадью 61,5 квадратного метра, принадлежащей КП "Спецжилфонд". В декларации есть упоминание еще о двух квартирах в Киеве, которые принадлежат родственникам Яструбенко. При этом в декларации стоит отметка "Объект полностью или частично построен из материалов или за счет субъекта декларирования или члена его семьи", что свидетельствует о том, что сам Яструбенко или его семья участвовали в финансировании строительства этих квартир, хотя формально они записаны на родственников.

В прошлом году чиновник заработал 753 887 гривен зарплаты и получил пенсию в размере 86 915 гривен. Его жена Елена задекларировала доход от продажи имущества в сумме 780 тысяч гривен и зарплату. Семья пользуется одним автомобилем Toyota RAV-4 Hybrid 2016 года выпуска. Также Александр получил в 2023 году пенсию по инвалидности в размере 86 915 грн.

Также ранее "Телеграф" писал, что главе департамента социальной и ветеранской политики Киевской городской государственной администрации (КГГА) сообщили о подозрении за аналогичное нарушение. Он незаконно оформил себе ІІ группу инвалидности.