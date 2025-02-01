Убийцу военного ТЦК в Полтавской области задержали. Что о нем известно

Полиция задержала мужчину, который 1 февраля в городе Пырятин Полтавской области во время сопровождения военнообязанных в учебный центр застрелил военного. Задержан также мобилизованный, сбежавший с места преступления вместе с ним.

Об этом сообщил начальник полиции Полтавщины Евгений Рогачев. Он рассказал, что стрелял в военного житель Полтавщины 1984 года рождения. Его сообщник – житель Полтавы 1988 года рождения. Во время обыска следователи нашли и изъяли оружие, из которого был убит военнослужащий.

Решается вопрос по сообщению фигурантам о подозрениях и избрании им мер пресечения. Досудебное расследование начато по ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 262 и ч. 2 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины. Санкция статей предусматривает от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, во время сопровождения военнообязанных в учебный центр мужчина угрожая охотничьим ружьем, требовал от военного отдать оружие. После отказа преступник открыл огонь, смертельно ранив солдата. После этого он забрал автомат погибшего и скрылся вместе с одним из военнообязанных.

Как рассказывал "Телеграф", в одном из районов Ивано-Франковска сотрудники шиномонтажа TopShyna начали препятствовать выполнению служебных обязанностей работнику ТЦК и полицейскому, которые пришли на СТО с целью уточнения учетных данных. Мужчины вели себя агрессивно и провоцировали конфликт.