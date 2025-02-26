Замглавы Херсонской ОВА насмерть сбил человека

Полиция ищет свидетелей

Заместитель главы Херсонской ОВА сбил велосипедиста. От полученных травм 50-летний пострадавший скончался на месте.

Об этом информирует пресс-служба областной полиции в Facebook. Происшествие произошло в селе Посад-Покровское около 18:00.

"По предварительной информации, водитель автомобиля Renault Megan, являющийся заместителем председателя Херсонской областной военной администрации, во время движения по автодороге М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск совершил наезд на велосипедиста, совершившего выезд со второстепенной дороги и пересекавшего проезжую часть", — сказано в сообщении.

Отмечается, что на месте аварии работают правоохранители, а автомобиль было изъято и отправлено на штрафплощадку. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил дорожного движения, которое привело к смерти). Правоохранители также ищут свидетелей происшествия.

Информацию также подтвердил глава ОВА Александр Прокудин. Он не стал разглашать имя чиновника.

Как сообщалось ранее, в Одессе неизвестный набросился на чиновника мэрии, начальника городского управления рекламы и избил его битой. Пострадавшего с различными травмами, включая переломы, госпитализировали.