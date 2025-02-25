В Одессе битой избили чиновника мэрии: в каком он состоянии выяснили СМИ

Нападение произошло во дворе многоэтажного дома

В Одессе неизвестный набросился на начальника городского управления рекламы и избил его битой. Пострадавшего с различными травмами, включая переломы, госпитализировали.

Об этом пишет "Думская". Согласно информации издания, жертвой нападавшего стал якобы Игорь Слюсаренко.

Отмечается, что инцидент случился 24 февраля в Пересыпском районе. Неизвестный напал на мужчину во дворе одной из многоэтажек.

Пострадавший госпитализирован с предварительным диагнозом — ушиб головы и переломы костей предплечья. "Думская" пишет, что сам чиновник от комментария отказался, пообещав связаться с изданием позже. При этом факт нападения на себя он не опроверг и не подтвердил.

Игорь Слюсаренко

В то же время в полиции Одесской области сообщают, что правоохранители сейчас расследуют обстоятельства избиения чиновника городского совета. По данному факту следователи территориального подразделения полиции приступили к производству по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают правонарушителя и все обстоятельства преступления.

Отметим, что полиция не называет должности и имени пострадавшего. Его имя публикуют в настоящее время только местные СМИ.

Справка: С марта 2021 года Игорь Слюсаренко является начальником управления рекламы Одесского горсовета. В СМИ также указывают, что он руководит компанией "Диагональ", работающей в сфере наружной рекламы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве в подвале дома избили подростка. Видео этого инцидента разнеслось по сети.