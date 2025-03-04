В Одессе "Укрпочта" планирует потратить миллионы гривен на ремонт авто

Сомнительные траты во время войны

"Укрпочта" в Одессе объявила тендер на ремонт автомобилей марки Citroen Jumper/Berlingo. Общая ожидаемой стоимость услуг оценивается в 3 миллиона 759 тысяч гривен.

За эти деньги планируют отремонтировать 47 автомобилей. Соответствующий тендер был размещен на платформе онлайн-закупок Рrozorro 3 марта 2025 года, а заявки принимаются до 11 марта.

Так, акционерное общество "Укрпочта" решило заказать услуги по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей Citroen Jumper/Berlingo. Работы подрядчик должен будет провести до 31 декабря 2025 года.

Открытый аукцион, на котором и выберут победителя, состоится 12 марта 2025 года. Ожидаемая стоимость услуг оценивается в 3 миллиона 759 тысяч 210 гривен.

Согласно тендерной документации, ремонт и техническое обслуживание планируется провести для 47 автомобилей Citroen Jumper/Berlingo. Под этим подразумевается:

услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Citroen в городе Одесса — 2100 человеко-часов.

замена или использование систем, запасных частей и расходных материалов при оказании услуг по техническому обслуживанию и ремонту авто Citroen.

Гарантийный срок на установленные составные части и выполненные услуги должен быть не менее шести месяцев или не менее 40 000 км пробега с момента подписания сторонами Акта оказанных услуг.

Напомним, в Днепре хотят потратить более 50 миллионов гривен на ремонт коммунального учреждения культуры. Речь идет о капитальном ремонте комплексной системы противопожарной защиты в здании "АРТТЕРИТОРИИ".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на Тернопольщине во время войны хотят потратить более полутора миллиарда гривен на содержание дорог. Победитель будет выполнять работы по содержанию дорог до 31 мая 2026 года.