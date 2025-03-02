Зеленский встретился с Чарльзом III: приём был теплым (фото)

Разговор длился чуть меньше часа

Владимир Зеленский встретился с Королем Великобритании Чарльзом III 2 марта во время его визита в Великобританию. Президент прибыл в Лондон для участия в саммите безопасности Украины.

Об этом сообщила Королевская семья в соцсети Х.

Встреча Зеленского и короля Чарльза III – что известно

"Сегодня вечером его Величество Король принял президента Украины Владимира Зеленского в Сандрингемском дворце", – сообщила Королевская семья.

По данным Sky News, разговор длился чуть меньше часа. В Букингемском дворце отметили, что президент Украины принял тепло.

Отмечается, что Зеленский прибыл в имение Сандрингем в Норфолке на вертолете из района Ланкастер-хаус в Лондоне, где участвовал в саммите. Король и королева проводят в этом имении большую часть времени.

Перед встречей президент Украины и Чарльз III сделали совместное фото у дворца.

Добавим, после недавнего скандала в Белом доме, когда выбор черного наряда главы государства вызвал негодование у Трампа, он снова избрал неформальный, но стильный образ на встрече с британским монархом.

Во время встречи глава государства был одет в черный свитер с вышитым орнаментом.

Этот выбор одежды, как и во время его визита в США, привлек внимание журналистов, поскольку президент снова предпочел неформальные наряды вместо традиционного костюма.

Чарльз III, в свою очередь, был одет в классический костюм, соответствующий королевскому этикету.

Ранее "Телеграф" писал, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер сделал ряд заявлений, в частности, о встрече с Дональдом Трампом и наработкой мирного плана по Украине.