Зеленский встретился с Чарльзом III: приём был теплым (фото)
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Разговор длился чуть меньше часа
Владимир Зеленский встретился с Королем Великобритании Чарльзом III 2 марта во время его визита в Великобританию. Президент прибыл в Лондон для участия в саммите безопасности Украины.
Об этом сообщила Королевская семья в соцсети Х.
Встреча Зеленского и короля Чарльза III – что известно
"Сегодня вечером его Величество Король принял президента Украины Владимира Зеленского в Сандрингемском дворце", – сообщила Королевская семья.
По данным Sky News, разговор длился чуть меньше часа. В Букингемском дворце отметили, что президент Украины принял тепло.
Отмечается, что Зеленский прибыл в имение Сандрингем в Норфолке на вертолете из района Ланкастер-хаус в Лондоне, где участвовал в саммите. Король и королева проводят в этом имении большую часть времени.
Перед встречей президент Украины и Чарльз III сделали совместное фото у дворца.
Добавим, после недавнего скандала в Белом доме, когда выбор черного наряда главы государства вызвал негодование у Трампа, он снова избрал неформальный, но стильный образ на встрече с британским монархом.
Во время встречи глава государства был одет в черный свитер с вышитым орнаментом.
Этот выбор одежды, как и во время его визита в США, привлек внимание журналистов, поскольку президент снова предпочел неформальные наряды вместо традиционного костюма.
Чарльз III, в свою очередь, был одет в классический костюм, соответствующий королевскому этикету.
Ранее "Телеграф" писал, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер сделал ряд заявлений, в частности, о встрече с Дональдом Трампом и наработкой мирного плана по Украине.