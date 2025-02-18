Президент Зеленский прибыл с визитом в Турцию: что будет обсуждать с Эрдоганом

Оба лидера обсудят ряд важных вопросов, среди которых вопросы продовольственной безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 17 февраля прибыл с официальным визитом в Турцию в сопровождении первой леди страны, Елены Зеленской. Среди прочего, украинский президент проведет встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом Зеленский сообщил в Facebook, приложив видео своего прибытия. Он отметил, что предстоит встреча с турецким президентом и первой леди Турции.

"Официальный визит в Турцию. Встречи с президентом Эрдоганом и первой леди Эмине Эрдоган. Вопрос обменов: все усилия, чтобы наши люди возвращались домой, продолжатся", – сообщил президент.

Оба лидера обсудят ряд важных вопросов, среди которых вопросы продовольственной безопасности. Одновременно первые леди будут обсуждать между собой вопросы образовательной и культурной дипломатии.

Напомним, что 17 февраля президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в Объединенные Арабские Эмираты провел переговоры с Президентом ОАЭ Мухаммадом бин Заидом Аль Нагаяном. Ключевым событием стало подписано в присутствии президентов Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве. Также стороны обсудили ряд вопросов, включая обмен пленными с РФ и экономика.

Ранее Телеграф писал о том, что Президент Украины Владимир Зеленский будет привлечен к переговорам США и России в Саудовской Аравии. Ранее Зеленский опровергал, что будет участвовать в этих переговорах, заявив, что "не о чем говорить" с Путиным.