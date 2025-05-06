Сервис на "высшем" уровне. Вагон "Укрзализныци" затопило во время ливня (видео)

Инцидент произошел в поезде "Львов-Киев"

В одном из поездов "Укрзализныци" произошел инцидент. Вагон-купе поезда "Львов-Киев" затопило во время ливня.

Соответствующие видео уже публикуют в сети. Отмечается, что событие произошло 6 мая.

"Поплыл поезд "Львов — Киев". Вагон превращается в бассейн", — говорится в сообщении.

На видео видно, что в конце вагона у туалета вода капает прямо с потолка. Струя воды сильная, поэтому вагон подтопило значительно. Вода растекается по тамбуру, достигая почти половины вагона. Более того, капает с потолка прямо у лампы, что может вызвать короткое замыкание сети или даже худшие последствия. Ведь вода — проводник электроэнергии и в случае ее попадания на обнаженную проволоку может ударить кого-то током.

По словам пассажиров, вода с потолка льется почти как из ведра. Вероятнее поезд попал под сильный ливень во время движения в Киев или долго стоял на какие-то из станции под дождем. Добавим, что во Львове перрон имеет навес.

Напомним, что в Украине появились первые новенькие плацкартные вагоны. УЗ получила 6 новых вагонов отечественного производства, в них не только кондиционеры, но и столик для верхних полок.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что стало известно, сколько стоит проехаться на первых новеньких плацкартных вагонах в Украине.