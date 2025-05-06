Сервіс на "найвищому" рівні. Вагон "Укрзалізниці" затопило під час зливи (відео)

Інцидент стався у поїзді "Львів-Київ"

В одному з поїздів "Укрзалізниці" стався інцидент. Вагон-купе поїзда "Львів-Київ" затопило під час зливи.

Відповідні відео вже публікують у мережі. Зазначається, що подія сталась 6 травня.

"Поплив потяг "Львів — Київ". Вагон перетворюється на басейн", — йдеться у повідомленні.

На відео видно, що в кінці вагона біля туалету вода капає прямо зі стелі. Струмінь води дебелий, тому вагон підтопило значно. Вода розтікається по тамбуру, сягаючи майже половини вагона. Ба більше, капає зі стелі прямо біля лампи, що може викликати коротке замикання мережі або навіть гірші наслідки. Адже вода — провідник електроенергії і в разі її потрапляння на оголений дріт, може вдарити когось током.

За словами пасажирів, вода зі стелі ллється майже як з відра. Ймовірніше поїзд потрапив під сильну зливу під час руху до Києва або ж довго стояв на якісь зі станції під дощем. Додамо, що у Львові перон має навіс.

Нагадаємо, що в Україні з'явилися перші новенькі плацкартні вагони. УЗ отримала 6 нових вагонів вітчизняного виробництва, вони мають не тільки кондиціонери, а й столик для верхніх полиць.

Раніше "Телеграф" розповідав, що стало відомо, скільки коштує проїхатися першими новенькими плацкартними вагонами в Україні.