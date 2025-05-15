Служба доставки покоряет новые высоты? Курьера заметили в очень необычном месте (видео)

Украинцы отреагировали

Туристы в Карпатах стали свидетелями необычного зрелища. Посреди горной тропы они встретили курьера службы доставки Glovo с фирменным ярко-желтым рюкзаком за плечами.

Видео мужчины в корпоративной одежде, уверенно шагавшей по горному склону, быстро разлетелось социальными сетями. Где именно были сняты кадры, неизвестно, однако заметно, что мужчина находился в горах.

Пользователи интернета подхватили новость шутками о том, что сервис доставки решил расширить зону обслуживания абсолютно на все локации, даже самые отдаленные горные приюты и горные долины.

Остальные пользователи обратили внимание на ценовую политику компании. Ведь стоимость доставки у этой компании на небольшие расстояния начинается от 100 грн.

Представители компании Glovo пока не комментировали ситуацию, поэтому остается загадкой, был ли это настоящий курьер на задании, или, возможно, работник сервиса просто решил провести свой выходной день на природе, не снимая рабочую экипировку.

Ранее "Телеграф" писал, что водителей Одессы предупреждают, что в курортном районе Аркадия завелась "гремучая змея". Так прозвали женщину, которая плюет у людей, если ей не дать денег.