"Можно на подарок девушкам": в Ровно горсть черешни продают за большие деньги (фото)

Люди шокированы увиденным

Цены на черешню удивляют украинцев с каждым днем, астрономические цены на фрукты в этом году связаны с апрельскими морозами, серьезно повредившими урожай. В одном из супермаркетов Ровно покупатели обнаружили настоящий курьез – черешню продают за большие деньги.

Об этом сообщают телеграмм-каналы Ровно. Упаковка, которая легко помещается в ладонь и содержит всего десяток ягод, стоит 162 гривны 76 копеек.

Вес упаковки составляет всего 168 грамм, а цена за килограмм составляет почти 970 гривен. Для сравнения за эти деньги можно купить килограмм качественного мяса или заправить полный бак автомобиля.

Реакция покупателей в соцсетях

Фото дорогой черешни быстро распространилось в местных группах, где жители не сдерживали эмоций:

"Ого черешня уже по карману бьет Лето ты такое щедрое"

"ого и здесь уже черешня по хорошей цене можно брать"

"А это и не удивительно. В этом году все поморозилось, и цены на все будут кусаться"

"Так не покупайте!!! Пусть подавятся ими. Не проживете ли без них? Спрос — рождает предложение и формирует цену…"

"А хлеб был бы на столе, а без черешни можно обойтись, как говорится, сто лет не родил горох, а голода не было…"

"Такую черешню уже в подарок девушкам можно дарить"

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