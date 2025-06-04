"Незламна" возмутила Кременчуг: уберут ли из города скульптуру с голой грудью (фото, видео)

Подарок ко дню города превратился в источник конфликта

В Кременчуге несколько недель не утихают споры вокруг скульптуры, которую ко дню города подарил один из местных скульпторов. "Незламна" — работа Александра Павловского, по задумке должна была символизировать мужество и стойкость украинского народа. Вместо этого — вызвала бурное обсуждение голой грудью.

Окончательную точку поставил городской совет — в ответ на петицию по поводу демонтажа скульптуры, они отказались ее убирать. Аргументировали тем, что она не нарушает общественное пространство и отражает философию автора. Упомянули и о положительных отзывах. Установили скульптуру в "Парке Мира".

Скульптура "Незламна"

По мнению автора скульптуры, она изображает женщину-Украину "которая с оружием стала защищаться от нападающих".

Автор петиции, Татьяна Руденко, отмечала, что подобное исполнение обесценивает украинских женщин и является "шароварщиной". Обнаженность вызвала ряд недовольных комментариев и у других горожан. Выдвинули и претензии к тому, что скульптура содержит подпись автора на табличке, считают это самопиаром.

Комментаторы не одобрили скульптуру

Нашлись и те, кто сравнил скульптуру с известной советской композицией "Девушка с веслом". В общем — "не шедевр".

Вспомнили комментаторы и похожие композиции

Были и те, кто увидел в творении Павловского символизм. В частности, его работу сравнили с картиной французского художника Эжена Делакруа "Свобода, ведущая народ" ("Свобода на баррикадах").

Эжен Делакруа "Свобода, ведущая народ"

Ранее "Телеграф" рассказывал о скандале вокруг обнаженной скульптуры женщины в парке во Львове. Противники указывали не только на обнаженность, но и чрезмерную полноту изображенной женщины.