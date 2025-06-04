"Незламна" збурила Кременчук: чи приберуть з міста скульптуру з голими грудьми (фото, відео)
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Подарунок до дня міста перетворився на джерело конфлікту
В Кременчуці кілька тижнів точаться суперечки щодо скульптури, яку до дня міста подарував один із місцевих скульпторів. "Незламна" роботи Олександра Павловського за задумом мала символізувати мужність та стійкість українського народу. Натомість — викликала бурхливе обговорення голими грудьми.
Остаточну крапку поставила міська рада — у відповідь на петицію щодо демонтажу скульптури вони відмовились її прибирати. Аргументували тим, що вона не порушує громадського простору та відображає філософію автора. Згадали і про позитивні відгуки. Встановили скульптуру у "Парку Миру".
На думку автора скульптури, вона зображує жінку-Україну "яка зі зброєю стала захищатися від нападників".
Авторка петиції, Тетяна Руденко, наголошувала, що подібне виконання знецінює українських жінок та є "шароварщиною". Оголеність викликала ряд незадоволених коментарів і в інших містян. Висунули і претензії до того, що скульптура містить підпис автора на табличці — вважають це самопіаром.
Знайшлись і ті, хто порівняв скульптуру з відомою радянською композицією "Дівчина з веслом". Загалом — "не шедевр".
Були й ті, хто побачив у витворі Павловського символізм. Зокрема, його роботу порівняли із картиною французького митця Ежен Делакруа "Свобода, що веде народ" ("Свобода на барикадах").
Раніше "Телеграф" розповідав про скандал навколо оголеної скульптури жінки у парку у Львові. Противники вказували не тільки на оголеність, а й на надмірну повноту зображеної жінки.