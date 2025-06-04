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"Незламна" збурила Кременчук: чи приберуть з міста скульптуру з голими грудьми (фото, відео)

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
"Незламна" у Кременчуці Новина оновлена 04 червня 2025, 10:40
"Незламна" у Кременчуці. Фото Колаж Телеграфу

Подарунок до дня міста перетворився на джерело конфлікту

В Кременчуці кілька тижнів точаться суперечки щодо скульптури, яку до дня міста подарував один із місцевих скульпторів. "Незламна" роботи Олександра Павловського за задумом мала символізувати мужність та стійкість українського народу. Натомість — викликала бурхливе обговорення голими грудьми.

Остаточну крапку поставила міська рада — у відповідь на петицію щодо демонтажу скульптури вони відмовились її прибирати. Аргументували тим, що вона не порушує громадського простору та відображає філософію автора. Згадали і про позитивні відгуки. Встановили скульптуру у "Парку Миру".

Скульптура Незламна в Кременчуці
Скульптура "Незламна"

На думку автора скульптури, вона зображує жінку-Україну "яка зі зброєю стала захищатися від нападників".

Авторка петиції, Тетяна Руденко, наголошувала, що подібне виконання знецінює українських жінок та є "шароварщиною". Оголеність викликала ряд незадоволених коментарів і в інших містян. Висунули і претензії до того, що скульптура містить підпис автора на табличці — вважають це самопіаром.

Кременчук кометарі про скульптуру
Коментатори не схвалили скульптуру

Знайшлись і ті, хто порівняв скульптуру з відомою радянською композицією "Дівчина з веслом". Загалом — "не шедевр".

Кременчук кометарі про скульптуру
Згадали коментатори і схожі композиції

Були й ті, хто побачив у витворі Павловського символізм. Зокрема, його роботу порівняли із картиною французького митця Ежен Делакруа "Свобода, що веде народ" ("Свобода на барикадах").

Кременчук позитивний кометар про скульптуру
Ежен Делакруа Свобода, що веде народ
Ежен Делакруа "Свобода, що веде народ"

Раніше "Телеграф" розповідав про скандал навколо оголеної скульптури жінки у парку у Львові. Противники вказували не тільки на оголеність, а й на надмірну повноту зображеної жінки.

Теги:
#Скандал #Кременчук #Скульптура