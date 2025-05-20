"Нас кормят отходами": школьники из Ровно отказываются от еды в столовой

Мы выяснили, что речь идет об одной из школ в Ровно

В соцсетях набирает обороты обсуждение проблемы питания в школах. Одна из мам поделилась тревожной историей: ее 10-летний сын, ученик 4 класса, категорически отказался от обедов в школьной столовой.

Об этом написала журналистка Наталья Антонюк на своей странице в Facebook. По словам мальчика, еда стала значительно хуже, чем в прошлом или даже в начале учебного года.

Борщ стал роскошью, супы — водянистыми, а котлеты, которые раньше дети ели с удовольствием, теперь невкусные и с сомнительными жировыми примесями. Любимые ленивые вареники почти не подаются. Даже чай, по словам мальчика, "никак не пьется".

"Телеграф" выяснил, что речь идет об одной из школ в Ровно. "Нас кормят отходами", — сказал парень.

Проблема усугубляется тем, что детям запрещено брать телефоны в столовую, а значит даже сфотографировать блюда невозможно. В комментариях к посту пользователи делятся схожими ситуациями. Люди призывают родителей поднимать этот вопрос на школьном собрании и требовать доступа к бюджетным документам по закупкам.

Кое-кто отметил совершенно иную ситуацию в школьных столовых. "У нас в школе хорошая еда, а за деньги дают даже фруктовый салат с клубникой, киви, яблочком и еще чем-то", — говорится в комментарии.

Следует отметить, что соответствующие структуры не комментировали инцидент в учебном заведении Ровно.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Днепре родители учеников выразили возмущение из-за качества питания в школе. По их словам, учащимся гимназии №39 подают обеды, которые, по виду, больше напоминают "помои".