Подборка этих имен – целый исторический курьез

В период СССР выбор имен для новорожденных претерпел существенные изменения. Появилась практика давать малышам имена, происходившие не от святых, а от разнообразных слов: названий растений, минералов, химических элементов, топонимов или технических терминов.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о самых остроумных.

Среди самых известных примеров – имена, происходящие от технических терминов, таких как Тракторин или Дрезина. Также был и Доброхим – образованное от "хороший химик", и Кувалда – довольно необычное и даже грозное имя, встречающееся в сатирических произведениях того времени.

Кроме технических названий часто давали имена, связанные с революционными датами или идеологией. Например, Октябрин и Ноябрин произошли от названий месяцев революции – октября и ноября. Было также имя Сиврен, состоящее из слов "Сила, Воля, Разум, Энергия".

Не обошла эта волна и героев революции и видных деятелей, из-за которых появились имена Владлен (Владимир Ленин), Дамир (Давид Ильчар-Мирзаев), Ким (Коммунистический интернационал молодежи) и даже Сталина.

Таким образом, имена советского периода – это не только исторический курьез, но и символ революционных идей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что после завершения войны России против Украины имена героев, ставших символами борьбы, вероятно, обретут большую популярность. Родители будут стремиться называть своих детей в честь этих отважных и сильных людей.