Даже удержать тяжело: рыбаки поймали огромного белого амура в Ровно (видео)

Рыба может достигать длины до 120 см и веса более 40 кг

Необычную рыбу поймали в водоемах Ровно. Рыбаки выловили настоящий трофей – белого Амура.

Информация о впечатляющем улове появилась в местных телеграм-каналах. Там отметили, что он имеет вес 7 кг.

Точная дата улова пока остается неизвестной, однако если рыба была поймана именно 13 июля, когда в Украине празднуют День рыбака, то это свидетельствует о настоящем мастерстве местных рыбаков. Такое совпадение было бы символическим подарком к профессиональному празднику.

Что такое амур?

Белый амур (Ctenopharyngodon idella) – это крупный пресноводный вид карповых рыб, который считается одним из наиболее ценных объектов спортивного рыболовства. Эта рыба известна своими поразительными размерами и бойцовскими качествами во время отлова.

Как выглядит белый Амур

Размеры и вес: Белый амур может достигать длины до 120 см и веса более 40 кг. Семикилограммовый экземпляр, пойманный в Ровно, хотя и не рекордный, все же считается солидным трофеем.

Внешний вид: Рыба имеет удлиненное тело, покрытое большой чешуей серебристо-зеленого цвета. Голова относительно небольшая, рот конечный без усиков.

Образ жизни: Амур является активным плавником, предпочитающим чистую воду с умеренным течением. Рыба ведет дневной образ жизни и отличается высокой подвижностью.

Что известно о рыбе Белый Амур

Что ест: Основу рациона составляет растительная пища – водная растительность, молодые побеги камыша, водоросли. Благодаря этому амур получил название "водный газонокосилец" за способность очищать водоемы от чрезмерной растительности.

Нерест: Половая зрелость наступает в 7-9 лет. Нерест происходит в мае-июне при температуре воды 20-25°C.

Рыболовная ценность: Амур считается престижным трофеем из-за своей силы и хитрости. Он оказывает упорное сопротивление во время отлова, что делает процесс рыбака увлекательным и сложным.

Кулинарная ценность: Мясо амура имеет отличные вкусовые качества, оно белое, плотное и содержит мало мелких костей. Особенно ценится за высокое содержание белка и низкое содержание жира.

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