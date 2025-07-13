Популярная аквариумная рыба уже давно поселилась в Украине: где ее можно встретить (фото)

Они неприхотливы к условиям содержания, быстро размножаются

Аквариумная рыбка Гуппи появилась в Украине. Уникальный вид плавает в водоемах на Бортницкой станции.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказала Юлия Куцоконь, ихтиологиня Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины. По ее словам, популяция рыб непрерывно существует в Украине с начала 1980-х годов.

Рыба смогла адаптироваться к специфическим условиям этой локации благодаря постоянно теплой воде и быстрому течению.

Бортническая станция в Киевской области

"Хотя вода и загрязнена, и вонючая, но они там живут круглый год и успешно размножаются, и их там высока численность", — объясняет Куцоконь.

Гуппи поселились именно в мелиорационном канале у начала станции, где течение самое быстрое. Далее по каналу, где вода течет медленнее и оседают загрязнения, рыба уже не живет из-за некомфортных условий.

Юлия Куцоконь говорит, что численность Гупи несколько уменьшилась из-за появления в водоеме ротаня-головни — хищной рыбы, которая также является вселенцем.

Что известно о Гуппи

Гуппи (Poecilia reticulata) – это небольшая тропическая рыба родом из Южной Америки, в частности из бассейнов рек Амазонка и Ориноко в Венесуэле, Гвиане, Суринаме и Бразилии.

В естественных условиях она обитает в пресных и солоноватых водах, предпочитая мелководные участки с медленным течением.

Что известно о Гуппи

Гуппи отличается неприхотливостью к условиям содержания, быстрым размножением и яркой окраской самцов, что сделало ее одной из самых популярных аквариумных рыбок в мире.

Ранее ихтиологиня Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины Юлия Куцоконь в комментарии "Телеграфу" рассказала , когда пираньи могут появиться в Украине.