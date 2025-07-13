Украинцев переполошила большая змея - такую можно найти в собственном подвале (фото)

Змеи водятся прямо в центре Харькова

Наверняка все украинцы хотя бы раз в жизни видели ужа, однако далеко не все знают, что помимо него в Украине водится его родственник — водяной уж. Однако в последнее время их встречают все чаще даже жители крупных городов.

В некоторых случаях они могут даже облюбовать подвалы домов, которые расположены возле водоемов. Об этом рассказал харьковскому изданию "Объектив" старший научный сотрудник Биосферного заповедника "Аскания Нова" Станислав Витер.

Он отметил, что одна из колоний водных ужей живет практически в самом центре Харькова на реке Лопань. Змея встречается от Гончаровской дамбы до Новоивановского моста.

"Пугаться не стоит, потому что они совсем безопасные животные, безвредные, они едят рыбу. И для них очень важны эти большие плиты, которые на набережной. Они, во-первых, создают места прогревания, так называемого баскинга, а во-вторых, являются укрытиями для животных. Зимуют они чаще в подвалах близлежащих построек", — сказал Витер.

Ареал обитания водных ужей в Харькове

Как известно, водные ужи встречаются на широких просторах Европы и Азии от Италии до Тибета. Они предпочитают более теплые регионы, потому в северных частях Украины они не водятся.

Длина этой змеи может достигать около полутора метра, хотя в большинстве случаев они не достигают и метра. Ареал обитания сильно подвязан к наличию воды, в которой они проводят куда больше времени, чем обычные ужи. Как не сложно догадаться, именно из-за этого они и получили свое название.

У этого вида нет характерных желтых пятен на голове, кроме того их окрас более светлый. Это часто приводит к тому, что их путают с гадюками и убивают. В фольклоре разных народов их даже называют гибридом ужа и гадюки, однако на самом деле размножаться друг с другом они не могут. Самый простой способ не спутать эти два вида сводится к тому, чтобы посмотреть на глаза — у ужей зрачок будет круглым, а гадюк вертикальным.

Водяные ужи питаются лягушками и рыбой, хотя иногда могут кушать мышей, мелких гадюк, птенцов и даже слизней. Для людей они безобидны и обычно при контакте с человеком пытаются сбежать. В качестве защитной меры они могут шипеть и выделять вещество с неприятным запахом. В крайних случаях могут укусить, но этот укус обычно не причиняет никакого вреда, хотя в редких случаях ранка может нагноиться.

Стоит отметить, что буквально на днях водяного ужа видели в Одесской области, когда тот плавал в море. Они действительно могут жить как в местах с пресной, так и с соленой водой.