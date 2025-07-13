Навіть втримати важко: рибалки спіймали величезного білого амура у Рівному (відео)

Риба може досягати довжини до 120 см та ваги понад 40 кг

Незвичну рибу піймали у водоймах Рівного. Рибалки виловили справжній трофей – білого Амура.

Інформація про вражаючий улов зʼявилась у місцевих телеграм-каналах. Там зазначили, що він має вагу 7 кг.

Точна дата улову поки що залишається невідомою, проте якщо рибу було спіймано саме 13 липня, коли в Україні святкують День рибалки, то це свідчить про справжню майстерність місцевих рибалок. Такий збіг був би символічним подарунком до професійного свята.

Що таке амур?

Білий амур (Ctenopharyngodon idella) – це великий прісноводний вид коропових риб, який вважається одним з найбільш цінних об'єктів спортивного рибальства. Ця риба відома своїми вражаючими розмірами та бійцівськими якостями під час вилову.

Як виглядає білий Амур

Розміри та вага: Білий амур може досягати довжини до 120 см та ваги понад 40 кг. Семикілограмовий екземпляр, спійманий у Рівному, хоча й не є рекордним, все ж таки вважається солідним трофеєм.

Зовнішній вигляд: Риба має видовжене тіло, покрите великою лускою сріблясто-зеленого кольору. Голова відносно невелика, рот кінцевий без вусиків.

Спосіб життя: Амур є активним плавцем, який віддає перевагу чистій воді з помірною течією. Риба веде денний спосіб життя і відрізняється високою рухливістю.

Що відомо про рибу Білий Амур

Харчування: Основу раціону складає рослинна їжа – водна рослинність, молоді пагони очерету, водорості. Завдяки цьому амур отримав назву "водний газонокосарець" за здатність очищувати водойми від надмірної рослинності.

Нерест: Статева зрілість настає у 7-9 років. Нерест відбувається в травні-червні при температурі води 20-25°C. Для успішного розмноження потрібна проточна вода.

Рибальська цінність: Амур вважається престижним трофеєм через свою силу та хитрість. Він чинить запеклий опір під час вилову, що робить процес рибалки захоплюючим та складним.

Кулінарна цінність: М'ясо амура має відмінні смакові якості, воно біле, щільне та містить мало дрібних кісток. Особливо цінується за високий вміст білка та низький вміст жиру.

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