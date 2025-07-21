Не саранча, но тоже много: сотни мелких животных "захватили" дороги в Никополе (видео)

Несмотря на не самый приятный вид, эти животные безобидны

Пока Запорожье страдает от непрекращающихся налетов саранчи, по другую сторону Днепра столкнулись с другой проблемой. В Никополе заметили другую проблему — там из ниоткуда на улицах появились полчища жабок.

Первой видеозапись обнародовала пользователь annpohi в Tiktok. По ее словам, животных в городе просто тысячи.

"После дождя, как будто их кто-то подкинул", — написала она.

На коротком ролике заметно, что мелкие амфибии действительно не боясь последствий покидают укрытия и весело прыгают по асфальту. Судя по их размерам, это молодые особи, которые лишь недавно сбросили хвост.

На некоторых ресурсах в сети было упомянуто, что это земляные жабы. Этим названием обычно обозначаются серые (Bufo bufo) или зеленые жабы (Bufotes viridis) из-за того, что имеют привычку пережидать день в норах, щелях или ямках в земле.

В фольклоре многих народов жаб связывали с "темными духами" из-за чего нередко считали компаньонами ведьм. Из-за этих суеверий люди издревле не дают этим амфибиям покоя. Однако в реальном мире они безобидны (хотя некоторые могут быть ядовиты), а угрозу представляют лишь для мелких беспозвоночных, которые являются для них основным источником пропитания.

Их нашествие на Никополь можно объяснить очень просто — из-за дождливого начала лета в природе осталось много влажных мест, где любят обитать насекомые. Доступность пищи в свою очередь позволила значительной части молодых жабонек выдержать конкуренцию с более успешными братьями и сестрами и успешно завершить трансформацию.

Однако нельзя исключать, что причина их нашествия точно та же, что и у налета саранчи на Запорожье — разрушение Каховской ГЭС и появление новых мест, отлично подходящих для размножения как насекомых так и тех, кто их ест.

Серая жаба

Зеленая жаба

Как сообщалось ранее, по мнению экологов именно разрушение Каховской ГЭС привело к появлению огромного количества саранчи, которая ныне атакует Запорожье. Эксперты отмечают, что из-за этого области может грозить потеря от 25 до 100% урожая.