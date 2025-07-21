Украину атакует библейская кара: откуда взялись целые облака вредителей и что будет с урожаем

Такого в Украине еще не видели

Невиданное ранее нашествие саранчи охватило Запорожье. Огромные рои насекомых, омрачающих небо, добрались уже до областного центра, объедая всю зелень и деревья на своем пути.

Потери урожая могут составлять от 25 до 100 процентов, предупреждают в Госпродпотребслужбе. "Телеграф" выяснял масштабы угрозы и причины катастрофы.

Египетская саранча добралась до города после разрушения ГЭС

Главной причиной беспрецедентного нашествия саранчи экологи называют разрушение Каховской ГЭС. Опустошение Каховского водохранилища создало в регионе идеальные условия для размножения этих вредителей.

Освобожденные от воды территории, ранее являвшиеся дном водохранилища, превратились в влажные и теплые кустарники. Эти условия оптимальны для откладывания яиц и развития личинок саранчи. Увеличение площадей с столь благоприятной для размножения экосистемой привело к резкому росту популяции насекомых, что и вылилось в нынешнее масштабное нашествие.

19 июля нашествие саранчи досталось к окрестностям Запорожья, а уже 20 июля рои насекомых заметили в центре города у железнодорожного вокзала. Из-за огромного количества вредителей небо стало темным.

Саранча атакует Запорожье

Нашествие саранчи

Масштабы потерь: от овощей до промышленных посевов

Нашествие саранчи, наблюдаемое на Запорожье, действительно представляет серьезную опасность для сельскохозяйственных культур. В условиях, когда вредители уже объедают листья деревьев, угроза для зерновых, овощных и других культур становится критической. Если не принять срочные меры, последствия для агропромышленного комплекса региона могут быть катастрофическими — потери урожая могут составлять от 25 до 100 процентов.

Один из жителей Кушугумской общины в Запорожской области рассказывает : "Я не знаю, что будет с плодами, у меня такое впервые… Вероятно, могу в этом году остаться без урожая овощей".

Кушугумская община на карте

Мужчина заметил, что саранча любит мелкую траву, в частности вершки моркови, свеклы и других растений. В некоторых местах насекомые уже полностью объели листья с деревьев, оставив голые ветки.

Саранча любит мелкую траву

Возможность распространения саранчи на другие области

К сожалению, угроза распространения саранчи на другие области Украины вполне реальна. Насекомые могут мигрировать на огромные расстояния, в особенности когда популяция добивается таких больших размеров. Если погодные условия будут оставаться благоприятными для их размножения и передвижения, а мероприятия по локализации не будут достаточно эффективными, рои саранчи могут добраться до соседних регионов.

Области, где есть угроза распространения саранчи

Учитывая географическое расположение и климатические условия под угрозой могут оказаться другие южные и центральные области Украины. Среди них Херсонская, Николаевская, Днепропетровская области, а также некоторые районы Одесской и Кировоградской областей.

Теоретически вредитель может добраться и до центральных областей Украины. Житель Агрономической сельской общины в Винницкой области, Дмитрий рассказал "Телеграфу", что хоть и не имеет собственного агропредприятия, но обрабатывает немалый земельный надел и к такому нашествию пока абсолютно не готов.

"До сих пор мне не приходилось бороться с такими вредителями", — говорит мужчина. "Но теперь вижу, что надо и к такому быть готовым, потому что из-за засухи и так урожай может быть бедным, а саранча может его уничтожить окончательно. Не хотелось бы использовать лишние химикаты (инсектициды — Ред.), но лучше уж так, чем остаться без ничего", — подытожил Дмитрий.

Что известно о саранче

Саранча – это не просто вредитель, а насекомое, способное кардинально изменять свое поведение и внешний вид, превращаясь из относительно безвредного одиночки в разрушительную силу. Оказывается, зеленая и коричневая саранча – это не два разных вида, а две стадии развития одного и того же насекомого.

На первом этапе саранча имеет зеленую окраску. На этой стадии она ведет себя как индивидуалист: ее крылья короткие, она преимущественно ползает или совершает небольшие прыжки. В этот период саранча не представляет серьезной угрозы для экосистемы и сельского хозяйства.

Саранча переходит со стадии индивидуалиста в стадную фазу

Однако при определенных условиях, в частности при увеличении плотности популяции и недостатка корма, саранча переходит в новую, стадную фазу. Это сопровождается значительными изменениями: у насекомых отрастают длинные крылья, а окраска изменяется на коричневую.

В таком виде вредитель самый опасный

В этот момент саранча начинает формировать агрессивные стаи, способные мигрировать на огромные расстояния и уничтожать всю зелень на своем пути. Именно эта стадия является наибольшей угрозой для урожая.

Как бороться с вредителем

В случае обнаружения очагов саранчи необходимо уведомить об этом территориальный орган Госпродпотребслужбы и обработать поля специальными препаратами. Используют зарегистрированные химические препараты или биологические средства против саранчи.

Чтобы не упустить момент, аграриев призывают регулярно обследовать свои угодья, особенно утром и вечером, когда саранча менее активна.

Ранее "Телеграф" писал, что четыре области Украины под угрозой нашествия саранчи. Вредитель уже расплодился в одной из областей.