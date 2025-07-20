Всепожирающий рой атаковал Запорожье: опасные насекомые добрались до вокзала (видео)

В городе опасаются, что насекомые съедят всю растительность

Лишь 19 июля нашествие саранчи достигло самых южных районов Запорожья, а уже 20 июля рои насекомых заметили почти в центре города. Как и в других местах, из-за их количества небо стало темным.

Видеозаписью поделился журналист Сергей Сидоров в своем Facebook. По его словам, кадры были сняты в районе железнодорожного вокзала.

"Когда садишься на Интерсити в Киев и даже саранча прилетает на вокзал пожелать тебе счастливого пути", — пошутил он.

Пользователи сети отнеслись к ситуации с юмором. Например, одни нашли в этом отсылку на фильм "Мумия", а другие отметили, что это то самое пресловутое "роевое ПВО".

В местных telegram-каналах, впрочем, атмосфера не настолько расслабленная, поскольку насекомые не просто летают роями, но и съедают всю зелень. В некоторых местах они уже объели всю листву с деревьев.

Осторожно на видео есть нецензурная лексика.

По информации экологов, появление саранчи напрямую связано с разрушением Каховской ГЭС. После опустошения водохранилища, в регионе появилось много влажных жарких зарослей, в которых просто идеальные условия для размножения этих вредителей.

Как известно, саранча является близким родственником кузнечиков. Это крупное насекомое может достигать максимум 6 сантиметров в длину, а питается оно практически любыми растениями. Угрозу они начинают представлять, когда собираются в крупные рои.

В худших случаях рой может насчитывать несколько миллиардов особей и весить 2-3 тысячи тонн.

Саранча перелетная

Как сообщалось ранее, в Украине сразу четыре области могут подвергнуться нападению саранчи. Это не только Запорожская, но и Херсонская, Николаевская и Днепропетровская области.