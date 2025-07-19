Имя им — легион: нашествие опасных насекомых добралось до Запорожья (видео)

Урожай оказался под угрозой

Нашествие саранчи уже добралось до Запорожья. Облако насекомых было замечено над Песками (жк Южный), куда оно добралось через Балабино.

Об этом сообщило местное издание "ЗаБор". Отмечается, что в пригородах тысячи вредителей фиксируются уже около недели, а в Кушгумской общине их и вовсе видели с конца июня.

Местные жители проинформировали, что 18 июля саранчу заметили в Коммунарском районе в районе Опытной станции и по улице Ласточкина, а к 19 июля она добралась и до Песков.

"По оценкам специалистов одной из причин нашествия стало образование плавневых массивов на дне водохранилища после подрыва россиянами Каховской ГЭС. Влажные условия и новые биотопы создали идеальную среду для размножения саранчи", — говорится в сообщении.

Жители города жалуются, что насекомые залетают в открытые окна и балконы даже на самых верхних этажах, а также садятся на деревья и стены. В Кушгумской общине травить вредителей начали лишь в начале текущей недели.

Как известно, на территории Европы обитает два вида саранчи — перелетная и марокканская. Судя по зеленоватому окрасу у некоторых особей, в Запорожье видели перелетную саранчу.

Это весьма крупное насекомое, которое достигает максимум 6 сантиметров в длину. Вся саранча изначально начинает жизнь как одиночка, однако на определенной стадии жизни они выделяют специальный феромон, который подталкивает их формировать огромные группы, после чего мигрировать в поисках пропитания.

В худших случаях, их стаи могут насчитывать несколько миллиардов особей, а общий вес "тучи" может достигать 2-3 тысяч тонн. Поскольку саранча ест практически любую растительность, до которой может дотянуться своими жвалами, то это причиняет большой ущерб фермерам. Нашествия саранчи преследуют человечество с незапамятных пор и упоминалось еще древними египтянами. На Руси первой зафиксированное нашествие было зафиксировано в 1008 году, что привело к масштабному голоду.

Саранча прелетная (одиночная форма)

Саранча перелетная (стайная форма)

Как сообщалось ранее, в Украине сразу четыре области могут подвергнуться нападению саранчи. Это не только Запорожская, но и Херсонская, Николаевская и Днепропетровская области.