Аж сводит ноги. Море в Одессе стало очень холодным в разгар лета (видео)

Зато вода теперь очень чистая

В Одессе отдыхающие жалуются на очень низкую температуру воды. Она настолько холодная, что купаться просто невозможно. Из-за этого вода на пляжах стала чистой.

Соответствующие видео заполонили сеть. По словам одного из авторов роликов, температура воды +14 градусов.

Туристы в Одессе рассказывают о том, что вода в море стало слишком холодной и не все рискуют купаться. Несмотря на сильную жару, автор одного из видео говорит, что температура воды в Одессе упала до +14 градусов, а в комментариях сообщают, что в Черноморске вообще +10. Отдыхающие жалуются, что из-за ледяной воды возникают судороги.

Интернет-пользователи гадают в чем причина такого явления. Местные жители не удивляются: одни отмечают что температура воды зависит не от погоды, а от течения, другие объясняют, что море будет холодным, пока не изменится ветер. Однако вода тогда будет мутной.

Стоит отметить, что ежегодно в самую жару приблизительно на неделю море в Одессе становится ледяным. Одесситы говорят, что всему виной холодное течение, которое они называют Молдаван. Поэтому в нынешнем году не происходит ничего необычного – разве что небольшой сдвиг по срокам. Чаще всего вода становится холодной в июне, а не в июле.

Напомним, сразу пять торнадо наблюдали в поле в Одесской области. Это не впервые в этом месяце — ранее огромный торнадо 30 минут бушевал на трассе Киев-Одесса (в районе Знаменки).