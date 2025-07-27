Масштабные ДТП, пробки и сильный дым: Крым накрыли мощные пожары (фото, видео)

Огонь в Севастополе охватил площадь 9 тыс квадрадов, а в Симферополе — 20 га

На временно оккупированной территории Крыма вспыхнули мощные природные пожары, охватившие несколько районов полуострова. Больше всего пострадал Севастополь и окрестности Симферополя.

По сообщениям оккупационных пропагандистских телеграм-каналов, в Севастополе огонь сначала охватил площадь около 9000 квадратных метров.

Пожар возник в районе "Уютстроя" на Отрадной, где дым был виден даже из окон многоэтажных домов.

Самая сложная ситуация сложилась в окрестностях Симферополя, где пожар привел к серьезным транспортным проблемам:

Масштабное ДТП : Девять автомобилей столкнулись из-за плохой видимости от дыма.

: Девять автомобилей столкнулись из-за плохой видимости от дыма. Транспортный коллапс : Возле села Школьное образовалась огромная пробка после перекрытия дороги.

: Возле села Школьное образовалась огромная пробка после перекрытия дороги. Площадь пожара: Огонь распространился на 20 гектаров.

По данным телеграмм-канала SHOT, видимость на дорогах быстро ухудшается, а огонь продолжает стремительно распространяться.

Предварительно установлено, что горит сухая трава в районе села Родниково. Точные причины пожаров пока не сообщаются.

К ликвидации пожара привлечены 80 специалистов и 14 единиц техники местных служб чрезвычайных ситуаций.

В районе Партизанского под Симферополем горят шесть гектаров территории, для тушения которой задействовали авиацию.

Ранее "Телеграф" писал, что в Крыму гремели взрывы.