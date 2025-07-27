Масштабные ДТП, пробки и сильный дым: Крым накрыли мощные пожары (фото, видео)
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Огонь в Севастополе охватил площадь 9 тыс квадрадов, а в Симферополе — 20 га
На временно оккупированной территории Крыма вспыхнули мощные природные пожары, охватившие несколько районов полуострова. Больше всего пострадал Севастополь и окрестности Симферополя.
По сообщениям оккупационных пропагандистских телеграм-каналов, в Севастополе огонь сначала охватил площадь около 9000 квадратных метров.
Пожар возник в районе "Уютстроя" на Отрадной, где дым был виден даже из окон многоэтажных домов.
Самая сложная ситуация сложилась в окрестностях Симферополя, где пожар привел к серьезным транспортным проблемам:
- Масштабное ДТП: Девять автомобилей столкнулись из-за плохой видимости от дыма.
- Транспортный коллапс: Возле села Школьное образовалась огромная пробка после перекрытия дороги.
- Площадь пожара: Огонь распространился на 20 гектаров.
По данным телеграмм-канала SHOT, видимость на дорогах быстро ухудшается, а огонь продолжает стремительно распространяться.
Предварительно установлено, что горит сухая трава в районе села Родниково. Точные причины пожаров пока не сообщаются.
К ликвидации пожара привлечены 80 специалистов и 14 единиц техники местных служб чрезвычайных ситуаций.
В районе Партизанского под Симферополем горят шесть гектаров территории, для тушения которой задействовали авиацию.
Ранее "Телеграф" писал, что в Крыму гремели взрывы.