Забытые курорты Арабатской Стрелки: как оккупация уничтожила туристический рай Херсонщины (видео)

Оккупанты превратили когда-то популярный курорт в бедное и заброшенное место

Арабатская Стрелка – уникальная природная коса между Азовским морем и Сивашем, которая до 2022 года была одним из самых популярных бюджетных курортов Украины. Сегодня оккупированные села этой территории — это очень печальная картина упадка и забвения.

Село Стрелковое, Геническ и другие населенные пункты когда-то принимали десятки тысяч туристов каждое лето. Семейные пансионаты, частные дома и кемпинги были заполнены туристами со всей Украины и не только. Теперь же эти места выглядят как призраки прошлого. Местное население показывает, несомненно, драматические, картины того, как сейчас выглядит популярный до недавнего времени курорт.

Пляжи, на которые раньше негде было ступить, теперь поросли степной травой. Туристическая инфраструктура разрушается без должного ухода. Кафе и рестораны, которые обслуживали тысячи гостей, сейчас пустуют.

Местное население переживает трудные времена. Экономика сел, полностью зависевшая от туристического сезона, сейчас практически не функционирует. Люди лишились основных источников дохода, ведь работа в курортной сфере была главным заработком для большинства жителей.

Арабатская стрелка оккупирована

А вот как выглядело Счастливово до войны

Также ранее "Телеграф" писал, как выглядит сейчас Мариуполь. На этот популярный курорт до полномасштабной войны сюда приезжало более 100 тысяч человек.