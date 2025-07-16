Сразу несколько торнадо "гуляли" по полю на Одесчине (видео)

Явление поразило очевидцев

Сразу пять торнадо наблюдали в поле в Одесской области. Это не впервые в этом месяце — на днях огромный торнадо 30 минут бушевал на трассе Киев-Одесса (в районе Знаменки).

Видео нескольких торнадо на одном поле появилось в сети. Мужчины, снимавшие необычное явление, насчитали пять торнадо. Завихрения воздуха перемещались по полю, поднимая пыль. Земля на поле сухая и рыхлая, похоже, что его недавно вспахали, вероятно, перед этим собрав урожай.

Что такое торнадо

Торнадо (смерч) – это мощный атмосферный вихрь, который возникает в грозовых облаках и тянется от них к земле, образуя вращающийся столб или хобот. Это явление может быть очень разрушительным, способным перемещать большие предметы и наносить значительные убытки.

Возникновение смерчей связано с локальной неоднородностью атмосферы. Они возникают при столкновении неоднородных по влажности и температуре воздушных масс, теплых (внизу) и холодных (вверху) слоев воздуха и сильном боковом ветре во время грозовой погоды.

Является ли смерч редкостью для Украины

По словам синоптиков, смерчи являются обычным явлением для Украины. Они нередко возникают летом, особенно вблизи рек. Данных, что в последнее время смерчей в нашей стране стало больше, нет. Возможно, так может казаться потому, что сейчас у людей больше возможностей их снимать и выкладывать в сеть.

Как рассказывал "Телеграф", 9 июля над одним из районов Львовской области очевидцы сняли на видео смерч. Столб воздуха вращался на фоне темного неба, сопровождаясь сильным ветром.