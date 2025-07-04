Как защититься от загрязненного воздуха после обстрела: важные правила

Эти 5 простых правил помогут вам легче пережить дни, когда воздух загрязненный

После ночных обстрелов жители Киева начали массово сообщать о густом смоге и запахе гари в воздухе. Причина — микроскопические частицы пыли и сажи, которые образуются в результате взрывов и пожаров, вызванных вражескими атаками.

Об этом в эфире телеканала "КИЕВ24" рассказала Полина Семикина, специалист по развитию экологического просвещения в КП "Киевский городской дом природы". Ветер разносит эти частицы по всему городу, поэтому последствия загрязнения воздуха испытывают даже те, кто находится вдали от эпицентров обстрелов.

По словам экспертки, киевляне могут как визуально, так и по запаху распознать, что воздух загрязнен. "Да, это последствия ночных обстрелов, и ветер разносит эти частицы по всему Киеву. Это могли наблюдать люди не только в точках попадания, но и в разных районах города", — отметила Семикина.

Загрязнение воздуха вызвано мелкими жесткими частицами, которые образуются вследствие горения материалов. Они опасны для дыхательной системы, особенно для детей, пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания сердечно-сосудистой или дыхательной систем.

В таких ситуациях специалист по развитию экологического просвещения советует соблюдать простые, но эффективные меры безопасности:

Не открывайте окна . Если на улице виден дым или чувствуется гарь, лучше держать окна и двери закрытыми, чтобы избежать попадания вредных веществ в дом.

. Если на улице виден дым или чувствуется гарь, лучше держать окна и двери закрытыми, чтобы избежать попадания вредных веществ в дом. Не проветривайте помещение в периоды активного загрязнения.

в периоды активного загрязнения. Если нужно выйти на улицу – надевайте маску , желательно влагу, ведь она лучше фильтрует пыль и мелкие частицы из воздуха.

, желательно влагу, ведь она лучше фильтрует пыль и мелкие частицы из воздуха. Избегайте длительного пребывания на открытом воздухе , особенно в местах, где чувствуется запах гари.

, особенно в местах, где чувствуется запах гари. Заботьтесь об уязвимых группах населения – детях, стариках, а также больных бронхиальной астмой или сердечными недугами.

"Вот буквально день прошел — и этой пыли уже нет. Но важно знать, как действовать, чтобы легче пережить такие дни", — подчеркнула спикер.

Ранее "Телеграф" сообщал, что правило "двух стен", которое в первые годы полномасштабной войны часто спасало жизнь, сейчас уже не гарантирует безопасность. Оно может оградить разве что от мелких обломков. В случае прямого попадания подъезды разрушаются полностью, а также пребывание в подвале многоэтажки не дает достаточной защиты. Где лучше прятаться во время обстрелов читайте в материале.