Сегодня ночью точно будет обстрел? Какие есть признаки у ракетных атак РФ и как работают "мониторы"

Россия за последнее время существенно нарастила свои массированные атаки. Они часто застают простых граждан врасплох и кажутся непредсказуемыми. Единственным спасением для тех, кто хочет быть всегда готов к угрозе стали многочисленные мониторинговые каналы, которые для некоторых кажутся "вангами".

Однако на самом деле определять вероятность атак действительно можно довольно точно. "Телеграф" объясняет, то как работают мониторинговые каналы и по каким признакам самому можно спрогнозировать приближение угрозы.

Море указывает на угрозу

Одним из самых очевидных признаков того, что надвигается массированная ракетная атака является вывод на боевое дежурство российского морского ракетоносителя. То, что это стало отличительным признаком подготовки к атаке подтверждали даже в ВСУ.

"Это уже постоянный признак, мы наблюдаем это каждый раз, когда начинается массированная атака — на боевом дежурстве появляется ракетоноситель. Сам факт такого выхода является характерным признаком тактики россиян", – отметила представительница Сил обороны Наталья Гуменюк.

Косвенно подтверждает важность этого признака и недавняя атака (28 августа) ГУР на ракетный корабль проекта "Буян-М" — носитель крылатых ракет "Калибр". Он в это время как раз пребывал в зоне потенциального пуска.

Корабль пректа "Буян-М"

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко на YouTube-канале Telegraf UA заявил, что именно этот удар сорвал возможную российскую атаку.

Эксперт напомнил, что в ходе комбинированного удара 28 августа россияне использовали дроны-камикадзе "Шахед-136" и дроны-приманки, авиационные ракеты Х-101 и баллистические ракеты 9М723 и Х47М2 "Кинжал". Однако было существенное отличие: во время ракетного налета 21 августа враг применил ракеты 3М14 "Калибр".

"В тот раз пуски "Калибров" не осуществляли, но в море выходили два носителя с общим количеством пусковых по восемь единиц и общий залп мог составить 16 ракет", — отмечал аналитик.

Отслеживать вражеские носители, например, можно с помощью информации ВМС ВСУ. Пресс-служба регулярно публикует сводку о ситуации в Черном море и резкое увеличение кораблей может говорить о надвигающейся угрозе.

Крылатые предвестники атаки

Одним из важнейших признаков подготовки врага к атаке — это передислокация стратегических бомбардировщиков, которые являются основной ударной силой при ракетных атаках. Естественно, не все взлеты и посадки российских "тушек" являются гарантией атаки, однако их массовые взлеты или передислокации за короткое время должны настораживать.

Информацию о передвижении таких бортов публикуют и крупные мониторинговые каналы. В иных источниках её не добыть по веской причине — дальность. Дело в том, что у Украины нет своих радаров, которые могли бы видеть, что происходит на аэродроме "Энгельс" или Оленья. Однако, вместе с этим, до них достают радары НАТО.

А уже после этого, по некоторым данным, информацию о пусках мониторинги получают из внутренних мониторинговых систем, которые есть в распоряжении украинских военных

Это подтверждал и представитель Воздушных Сил Юрий Игнат еще в 2023 году. При этом он добавлял, что данные о воздушной обстановке есть также у глав областных и местных военно-гражданских администраций и получают они её также от тех "у кого есть доступ".

Игнат объяснил, что воздушную обстановку отслеживают все подразделения Сил обороны, которые оперативно получают информацию от систем ВС.

"Включительно до бригад, рот доводится информация. Есть система "Вираж-Планшет", которая показываем им эту воздушную обстановку", — сказал он.

Оленья и Энгельс

Глава украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в комментарии "Телеграфу" подтвердил, что информация, которую Украина получает от партнеров, является достаточно точным методом предупреждения.

"Стратегическая авиация находится под особым наблюдением наших западных партнеров. Даже уже на этапе подготовки, это все видно. Техническое обслуживание таких самолетов после каждого вылета это не просто часы, а десятки часов. То есть все это заметно. И поэтому да, мы получаем партнеров информацию. Даже пусковые дронов, которые сейчас есть основным ударным компонентом тоже отслеживаются", — объяснил он.

Таким образом, информация о необычной активности вражеской авиации, исходящая из официальных источников и крупных мониторинговых каналов, может быть веским признаком подготовки к вражеской атаке.

Что крутят по радио

Еще одним явным признаком считается передача зашифрованных кодов через открытую радиосвязь, которые фиксируют даже радиолюбители близ РФ. Их можно увидеть, например, через WebSDR.

WebSDR — это программно-определяемый радиоприёмник, подключенный к интернету, позволяющий многим слушателям слушать и настраивать его одновременно. Технология SDR позволяет всем слушателям настраиваться независимо, слыша разные сигналы.

Расшифровать такие коды, естественно, нельзя, но сам факт их передачи может косвенно указывать на то, что самолеты получают задания.

Зашифрованные сигналы, связанные с авиацией или военными операциями, часто передаются в коротковолновом диапазоне (3–30 МГц) или на УКВ (например, 127–147 МГц, 435–446 МГц). Для фиксации сигналов вблизи РФ нужно выбирать приемники в России или соседних странах.

Временной лаг — включаем расчеты

Аэроразведчик Виктор Таран в разговоре с "Телеграфом" выделил еще один немаловажный ориентир, по которому можно прогнозировать атаки — временный лаг между ударами.

Имеется ввиду интервал времени, в котором Россия физически может наносить удары имеющимися средствами. Например, если говорить о массированных дроновых атаках, то по состоянию на лето 2025 года в режиме 150-200 дронов и условиях наращивания производства, по мнению военного эксперта Александра Мусиенко, враг может атаковать Украину до 4 раз в неделю. Что касается ракет, то здесь, как говорит эксперт, показатель существенно не изменился. Речь идет о возможности россиян проводить 3-4, максимум 5 массированных атак в месяц.

Напомним, ранее мы писали о том, что Россия атакует новыми рогатыми "шахедами".