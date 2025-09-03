Россия ударила по Калушу. Почему этот город важен для врага

В городе есть важные предприятия

Калуш Ивано-Франковской области подвергся российской атаке в ночь на среду, 3 сентября в ходе очередного массированного комбинированного удара врага по Украине. По предварительным данным, россияне атаковали город беспилотниками и ракетами.

Мэр Калуша Андрей Найда проинформировал, что пострадавших в результате российской атаки, по предварительным данным, нет. "Телеграф" рассказывает, почему враг мог выбрать для атаки именно Калуш.

Калуш находится в северо-западной части Ивано-Франковской области. Он является административным центром Калушской городской общины и Калушского района.

Город является промышленным центром с развитой инфраструктурой. Также Калуш принимает релоцированный бизнес, который был вынужден уехать из-за приближающегося фронта.

Почему враг мог ударить по Калушу

Калуш является важным индустриальным центром Ивано-Франковской области. В частности, в городе есть ряд важных промышленных объектов.

"Карпатнефтехим" — один из крупнейших химических и нефтехимических комплексов в Украине. Его продукция очень важна для экономики Украины.

Кроме того, в Калуше есть и другие важные предприятия. Они специализируются на добыче и переработке химического сырья, а также машиностроении.

Еще один немаловажный фактор, почему враг мог выбрать Калуш своей целью – город расположен на западе Украины, вблизи важных транспортных узлов. Атакой на город враг мог надеяться воспрепятствовать поставкам и нарушить экономические связи.

