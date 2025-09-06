Яблочный апокалипсис: фура с фруктами попала в ДТП и перевернулась (видео)
Из-за аварии пробки образовались на соседней улице
В городке Заболотов фура с яблоками перевернулась посреди проезжей части. Движение транспорта организовали по соседней улице, но вскоре там образовались пробки.
Об этом сообщил местный telegram-канал "Ивано-Франковск 24/7". О причине происшествия не сообщается.
На кадрах, которые были обнародованы в сети, заметно, что из-за дорожно-транспортного происшествия плотный яблочный слой образовался по всей дороге и обочине. Из-за этого местным жителям пришлось расчищать проезжую часть своими силами и подручными средствами.
Отмечается, что движение организовали через соседнюю улицу в Хлибычине, однако она очень скоро остановилась из-за пробки.
Информации о пострадавших не поступало, полиция информацию не комментировала. Когда будет восстановлено движение неизвестно, однако видно, что спасатели уже прибыли на место.
