Яблучний апокаліпсис: фура із фруктами потрапила в ДТП і перекинулася (відео)
Через аварію пробки утворилися на сусідній вулиці
У місті Заболотів фура з яблуками перекинулася посеред проїжджої частини. Рух транспорту організували сусідньою вулицею, але незабаром там утворилися пробки.
Про це повідомив місцевий telegram-канал "Івано-Франківськ 24/7". Про причину події не повідомляється.
На кадрах, оприлюднених у мережі, помітно, що через дорожньо-транспортну пригоду щільний яблучний шар утворився по всій дорозі та узбіччі. Через це місцевим жителям довелося розчищати проїжджу частину самотужки та підручними засобами.
Зазначається, що рух організували через сусідню вулицю у Хлібичині, проте вона дуже скоро зупинилася через пробку.
Інформації щодо постраждалих не надходило, поліція інформацію не коментувала. Коли буде відновлено рух, невідомо, проте видно, що рятувальники вже прибули на місце.
