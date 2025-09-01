Нарушителя задержали

В Сиднее мужчина совершил достаточно интересную аварию. Ведь его автомобиль врезался в ворота российского консульства.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на австралийскую полицию. Отмечается, что полицейские пытались остановить правонарушителя, но он все равно въехал в ворота. Инцидент произошел утром в пригороде Сиднея, городе Вуллахра.

По данным следствия, в полицию поступил вызов с уведомлением о припаркованном несанкционированном транспортном средстве возле консульства. Автомобиль стоял у подъездной дорожки. По прибытии копны Нового Южного Уэльса пытались остановить мужчину, поговорив с ним. Однако правонарушитель не послушал их.

Машину нарушителя забрали

Авто мужчины

Он въехал на авто в ворота российского консульства, после чего был задержан. Транспортное средство уже забрал эвакуатор. Полиция не уточняет ни причины ДТП, ни личность нарушителя. Однако, учитывая, что мужчина протаранил ворота именно российского консульства, это вполне может быть связано с войной России в Украине или с другой страной.

Мужчина врезался в ворота консульства РФ в Сиднее

Напомним, российская альпинистка, застрявшая на пике Победы в Кыргызстане со сломанной ногой, так и не дождалась спасения. С 12 августа она лежала на высоте 7 км при температуре 23-26 градусов мороза. Ее пытались спасти несколько иностранцев, один из которых погиб. Его тело до сих пор не забрали из-за сложных погодных условий.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинец устроил одну из самых смертельных аварий в Словении за последние годы.