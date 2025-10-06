Укр

Живут одни бандиты? Вас удивит происхождение названия известного города Донбасса (фото)

Этот город был основан в 1898 году

В Украине немало городов со странными названиями, которые существуют более 200 лет. К ним можно отнести и Енакиево, в котором родился сбежавший президент Виктор Янукович.

"Телеграф" расскажет, почему этот город в Донецкой области имеет такое название. Заметим, что Енакиево с 2014 находится под российской оккупацией.

Этот город до войны с Россией являлся важным центром добычи угля, металлургии и химической промышленности. Его название образовалось еще в 1989 году. Тогда в населенном пункте началось строительство металлургического завода "Российского общества по производству железа и стали". Основателем был именно Ф. С. Енакиев – предприниматель армянского происхождения.

Этот завод дал городу немало рабочих мест, которые во времена СССР очень сильно ценили. Потому населенный пункт и назвали в честь предпринимателя. Но любопытно, что Енакиево не всегда имело такое название. Его несколько раз переименовывали.

Изменение названия города:

  • 1898 — 1828 — Енакиево, в честь украинского промышленника;
  • 1928 – 1936 – Рыково, в честь советского партийного деятеля Алексея Рыкова.
  • 1936—1944 — Орджоникидзе, в честь советского партийного деятеля Григория Орджоникидзе.
  • С 1944 — до сих пор — снова Енакиево.
Интересно, что с начала строительства завода населенный пункт назвали Енакиевский завод, а затем сократили в Енакиево. В 1925 году поселение официально получило статус города и закрепило современное название.

Кроме того, город известен и тем, что в нем родился Янукович — сбежавший президент, который подтолкнул украинцев к Евромайдану и Революции Достоинства. К слову, из-за того, что у Януковича были судимости еще до президентского срока, многие считали, что Енакиево — город бандитов и заключенных, но это лишь стереотипы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как "игрались" с названием города в Луганской области, регулярно меняя лишь несколько букв.

