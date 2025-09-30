То "Марианополь", то "Мариу-Поль": сколько раз переименовывали популярный украинский город

Сначала Мариуполь назывался Домаха, потом его изменили на Марианополь, Мариу-Поль, Марнопиль, но в советский период он назывался Жданов

Современный Мариуполь, расположенный в устье реки Кальмиус на побережье Азовского моря, имеет многовековую историю и претерпел многочисленные изменения в названиях и статусе.

"Телеграф" решил узнать, как переименовывали один из самых популярных городов Украины и кратко рассказать об истории основания.

Его история начинается еще в XVI веке, когда на месте будущего города запорожские казаки основали часовой пост Домаха. Пост служил для защиты зимовников, промыслов и важных водных путей от нападений крымских татар. Коша Новой Сечи свидетельствуют, что под защитой Домахи возникла Кальмиусская слобода, где благодаря стараниям полковника Андрея Порохни была построена каменная Свято-Николаевская церковь. Историки считают, что именно этот год XVIII века можно рассматривать как начало городской жизни Мариуполя.

В 1776 году на территории паланки Домаха была создана Кальмиусская слобода. В 1777 году заложили каменную Свято-Николаевскую церковь в Кальмиусской крепости. В следующем году, 1778-го, неподалеку от слободы заложен уездный город Павловск, где в то время проживало 75 жителей, а в слободе — 93. Именно 1778 год официально считается датой образования Мариуполя.

21 мая 1779 года императрица Екатерина II выдала грамоту, предоставлявшую переселенцам из Крыма привилегии и свободы, и город получил название Марианополь — "город Марии". Это название связано с поселением Мариамполя в долине Марьям-Дере под Бахчисараем, откуда прибыли надазовские греки. Уже 24 марта 1780 года город окончательно переименовали в Мариуполь в честь Марии Федоровны, жены Павла I. Греческие переселенцы поселились в самом городе и вокруг него, основывая деревни с названиями своих крымских поселений.

Как выглядел план Мариуполя в 1784 году

В XIX веке Мариуполь развивался как купеческий город. В окрестностях действовали до 20 рыбных заводов, которые приносили значительные прибыли. После присоединения Крыма к Российской империи в 1783 году часть греков вернулась на Родину, а их земли были переданы новым переселенцам, в частности немцам-колонистам. В 1829 году сюда переселились казаки из Задунайской Сечи, а в 1820-х годах — крещеные евреи и меннониты. В городе было разрешено селиться итальянцам и евреям.

Мариуполь активно развивался: в 1824 году итальянец Кавалотти начал строить суда грузоподъемностью в 135-160 тонн, в 1840 году проложена брусчатка к бирже и построена каменная набережная.

Во второй половине XIX века Мариуполь был преимущественно одноэтажным. Из более 3 тысяч домов только 34 были двухэтажные, а 3 — трехэтажные. К 1875 году был заложен Городской сад, открыта общественная баня, выложена брусчатка на улицах и площадях и установлены первые 100 керосиновых фонарей, которые к 1914 году выросли до 686.

XX век принес изменения в политической жизни: во время Украинской революции 1917-1921 годов город неоднократно переходил под власть различных военно-политических сил. В 1930-х годах Мариуполь превратился в масштабную строительную площадку и центр компактного проживания греческой диаспоры с греческими школами и техникумами.

Городом начал курсировать первый трамвай

Во время Второй мировой войны город оказался в прифронтовой зоне, подвергся оккупации немецкими войсками с 1941 по 1943 годы. Было разрушено промышленное оборудование, многочисленные здания, расстреляно и замучено более 50 тысяч человек. После войны Мариуполь отстраивался, расширялись порты, жилые кварталы, спортивная и социальная инфраструктура.

22 октября 1948 года город был переименован в Жданов в честь советского деятеля Андрея Жданова. Уже через 41 год по просьбе жителей историческое название Мариуполь было восстановлено, а три памятника Жданову демонтированы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве есть улица, носящая имя президента США. Как раньше она называлась.