"Велика піч", приплив річки чи просто "вокзал"? Звідки пішла назва цього міста-героя на Донбасі

З маленької залізничної станції місто перетворилося на обласний центр

Прифронтове місто Краматорськ з 2014 року фактично виконує функції адміністративного центру Донецької області і під час повномасштабного вторгнення стало справжніми воротами Донбасу. До початку російської окупації станом на 2013 рік у ньому проживало 164 тисячі осіб, а на початок 2025 року населення міста становило близько 40 тисяч осіб.

Саме місто Краматорськ отримало розвиток із селища при маленькій залізничній станції Краматорівка, побудованій у 1868 році, яка через десять років розвинулася до вузлової.

Радянський лінгвіст Володимир Ніконов припускав, що цей топонім виник від назви Краматорський завод, яку, у свою чергу, зводив до французького слова crématoire, тобто "велика піч". Йому парирував фахівець в області власних назв Євген Отін, який зазначав, до заводу вже існував населений пункт Краматорівка. Він висував версію, що назва міста походить від словосполучення "кром Торова", тобто кордон річкою Тор. Тор — це стара назва річки Казенний Торець, притоку Сіверського Дінця, де і розташоване місто.

У січні 1920 року станція Краматорівка рішенням Донецького губернського революційного комітету була віднесена до створеного Бахмутського району Донецької губернії. У березні 1923 року постановою Всеукраїнського центрального виконавчого комітету було створено Краматорський район, адміністративним центром якого стала Краматорівка. 1925 року населений пункт отримав статус селища міського типу, а 1932 року Краматорськ був "підвищений" до міста, проте Краматорський район був розформований. 1932 року Краматорськ отримав статус міста обласного підпорядкування.

Сучасна історія Краматорська

У квітні 2014 року сепаратисти оголосили місто частиною самопроголошеної ДНР, проте у липні Збройні сили України відновили контроль над населеним пунктом. У жовтні туди переїжджає Донецька обласна державна адміністрація, тож місто стає обласним центром. Місто, що знаходиться приблизно за 15 км від лінії фронту, піддається регулярним обстрілам. 1 жовтня 2025 року Краматорськ отримав почесне звання "місто-герой України".

