Важный торговый партнер России может передать снаряды Украине: появились подробности тайных переговоров

Речь может идти о "нескольких сотнях тысяч" снарядов

Европа отчаянно ищет способы найти боеприпасы для Украины и для этого обращается с предложениями к разным странам мира. К примеру, их хотят закупить у Индии, которая продолжает активно торговать нефтью с Россией.

Как пишет Spiegel, инициатором переговоров с Индией стала Германия, которая надеется выкупить значительное количество снарядов через посредников.

Издание оценивает запасы снарядов в индийском арсенале в "несколько сотен тысяч" штук, однако более точное количество остается неизвестным.

В свою очередь правительство азиатской страны не хочет делать это в открытую, поскольку Нью-Дели продолжает поддерживать хорошие отношения с Москвой и является одним из основных покупателей ее нефти.

Именно поэтому Берлин ведет тайные переговоры и рассчитывает на помощь посредников.

Издание не исключает, что Индия не единственная страна, с которой ведутся тайные переговоры о поставках оружия для Украины, и отмечает, что подобные сделки могут заключить и с арабскими странами. Также некоторые немецкие эксперты отмечают, что снаряды могут также найтись на складах или быть произведенными в некоторых странах Балканского полуострова и в Африке.

Как сообщалось ранее, военный обозреватель Александр Коваленко ранее говорил, что Украине необходимо 3-4 миллиона снарядов на год, чтобы выйти на паритет с российскими захватчиками.