Важливий торговий партнер Росії може передати снаряди Україні: з’явилися подробиці таємних переговорів

Мова може йти про "кілька сотень тисяч" снарядів

Європа відчайдушно шукає способи знайти боєприпаси для України та для цього звертається з пропозиціями до різних країн світу. Наприклад, їх хочуть купити в Індії, яка продовжує активно торгувати нафтою з Росією.

Як пише Spiegel, ініціатором переговорів з Індією стала Німеччина, яка сподівається викупити значну кількість снарядів через посередників.

Видання оцінює запаси снарядів в індійському арсеналі в "кілька сотень тисяч" штук, проте точніша кількість залишається невідомою.

Своєю чергою уряд азійської країни не хоче робити це відкрито, оскільки Нью-Делі продовжує підтримувати хороші відносини з Москвою і є одним з основних покупців її нафти.

Саме тому Берлін веде таємні переговори та розраховує на допомогу посередників.

Видання не виключає, що Індія не єдина країна, з якою ведуться таємні переговори про постачання зброї для України, і зазначає, що такі угоди можуть укласти і з арабськими країнами. Також деякі німецькі експерти зазначають, що снаряди можуть також знайтися на складах або бути виготовленими в деяких країнах Балканського півострова та в Африці.

Як повідомлялося раніше, військовий оглядач Олександр Коваленко раніше казав, що Україні необхідно 3-4 мільйони снарядів на рік, щоб вийти на паритет із російськими загарбниками.